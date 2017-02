Congo-Kinshasa: Hommage à Etienne Tshisekedi - Félix Tshisekedi réclame un mausolée !

Là où Kabund Jean-Marc, le Secrétaire Général de l'Udps, pose des conditions liées à l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre, avant le rapatriement, aux yeux de Félix, c'est, plutôt, l'affaire du mausolée qui prime sur d'autres considérations. Comment résoudre ce problème ? C'est au gouvernement et à l'Udps de se revoir et de fignoler, de manière définitive, les voies de sortie qui conviennent. L'essentiel, ici, doit-on prévenir, c'est de préserver la paix, le jour du rapatriement de son corps à Kinshasa.

Puisqu'il se sera battu, plusieurs décennies durant, pour la démocratie, son idéal, son trajet et ses visions méritent bien d'être racontés dans des manuels scolaires d'histoire en Afrique et partout, dans le monde.

Hier, depuis Bruxelles, l'un des ses fils, celui qui, d'ailleurs, est donné pour le virtuel Dauphin, n'a pas mis de langue en poche au sujet de ce qui paraît, aujourd'hui, comme étant l'une des principales revendications, pour l'inhumation du Patriarche Etienne Tshisekedi. Il disait, à juste titre, qu'il était de son droit, lui, Félix Tshisekedi, 53 ans, de porter haut, le message du peuple congolais qui réclame, à cor et à cri, un mausolée pour son père. "On n'a pas demandé autre chose", insistait-il, sur fond d'une voix cassée, symbole d'un homme profondément touché par l'immensité du choc et la mesure de ses futures responsabilités, au cas où il remplaçait, finalement, Etienne Tshisekedi dont l'aura a dépassé les limites des frontières de son propre pays, la RDC, jusqu'aux confins de la planète.

