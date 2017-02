Afrique de l'Est: Préparation du 8ème Appel à soumission - Les Experts invités à redoubler d'efforts pour maximiser le niveau des indicateurs du Comesa

Les lampions de l'atelier d'évaluation des indicateurs du COMESA se sont éteints, le mercredi 8 février dernier, au Centre Événementiel Roméo Golf, dans la commune de la Gombe. Pendant trois jours, soit du 6 au 8 février, les Experts notamment, ceux des Ministères des Finances, des Affaires Étrangères, de l’Économie, du Commerce, de l'Industrie, des Transports et Voies de Communication, du Plan, des institutions telles que la DGDA, la SONAS, l'OCC, la DGI, la DGM ( Police des frontières), la Banque Centrale du Congo, l'ANAPI, et des délégués du Secrétariat Général du COMESA, ont présenté, chacun en ce qui le concerne, l'état d'avancement des activités y relatives.

A titre d'exemple, la DGDA a présenté l'état des lieux relatif aux indicateurs 2, 3, 4, 9 et 10 concernant les groupes statistiques harmonisés (Indicateur non réalisé), la zone de Libre-Echange du COMESA (indicateur non réalisé), l'élimination d'au minimum 70% des obstacles Non Tarifaires (ONT), (indicateur réalisé), la nomenclature Tarifaire Commune (NTC) du Comesa (indicateur réalisé) ainsi que l'adoption de la Réglementation de Gestion Douanière du Comesa (RGD) (indicateur réalisé).

Par contre, le Ministère de l'Industrie a fait le point sur l'indicateur 5 relatif aux Normes harmonisées Comesa (indicateur réalisé). A cet effet, sur les 8 indicateurs ciblés pour l'année 2016, quatre ont été réalisés. En effet, les délais ont été arrêtés pour la mise en œuvre des recommandations et actions à mener par les structures concernées par les différents indicateurs non réalisés.

Dans son mot de clôture, Cyrille Wombo, Conseiller à la Coopération Bilatérale et Multilatérale au Ministère des Finances a, au nom du Ministre Henri Yav Mulang, indiqué que ledit atelier a contribué non seulement à faire un état des lieux sur le niveau d'avancement des engagements non encore réalisés par la RD. Congo dans le cadre du Programme FAC/MAIR mais, aussi, créer une dynamique devant conduire le pays sur la voie de son intégration économique dans la sous-région du Comesa.

Et d'ajouter qu'il était important que le Gouvernement de la RDC identifie les possibilités de financements additionnels qui lui permettront de mener des actions d'intérêt national, spécifiquement en ce qui concerne l'intégration régionale. Par ailleurs, il a souligné qu'après les soumissions infructueuses du passé, avec le succès du 7ème Appel, la RD. Congo s'est résolument placée en posture de saisir désormais toutes les opportunités offertes par le Comesa dans le cadre du FAC/MAIR ou tout autre. «Cela, particulièrement en cette période où il s'observe une faible mobilisation des recettes budgétaires», dit-il. A l'en croire, le 7ème Appel a soumission a permis à la RDC de gagner quatre cent quatre-vingt mille sept cent vingt euros (480. 720€). Ce, avant de préciser que ce financement constitue une contribution significative dans la marche vers l'intégration régionale.

Au 8ème Appel, dit-il, qui interviendra au mois de juillet prochain, la dotation prévue s'élève à un million deux cent septante et un mille sept cent soixante un euros (1.271.761€).

D'où, il a invité les participants à redoubler d'efforts pour maximiser le niveau d'atteinte des indicateurs afin que plus de fonds soient disponibles pour les projets intégrateurs.

Ensuite, il a salué l'accompagnement du Secrétariat Général du Comesa qui, pour lui, montre l'importance qu'accorde le Comesa aux efforts de la RD. Congo en vue d'accélérer le processus d'intégration régionale.

Pour rappel, en ce qui concerne le 8ème Appel, dont les soumissions interviendront au mois de juillet prochain, la RDC pourrait obtenir une enveloppe de 1.271.761 euros, en cas d'une évaluation satisfaisante à 100% pour l'ensemble des indicateurs.

Il y a lieu de noter que le programme FAC/MAIR est financé par l'Union Européenne dans le cadre du 10ème Fonds Européen de développement (FED).