La République démocratique du Congo connaît actuellement un flottement inéluctable sur le plan politique. Surtout, avec la mort inopinée de celui qui incarnait l'Opposition radicale, en la personne d'Etienne Tshisekedi. Sur ce, un digne fils de la RDC, Richie LONTULUNGU, Analyste Sociopolitique, a scruté le climat politique actuel, qui risque de basculer vers la politique multipolaire. Pour lui, la multipolarité, la libre expression et la libre association sont les vertus cardinales de la démocratie. Elles permettent de mener à bien les négociations politiques entre acteurs et provoquent un formatage et des variations dans les alliances lorsque les intérêts changent. En politique, souligne-t-il, on n'est forcement pas obligé d'avoir un nom porteur.

Avec la disparition soudaine d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à 84 ans de suite d'une embolie pulmonaire, on s'impatiente de voir les nouveaux tabloïdes que la mosaïque Congolaise risque d'afficher dans les jours qui suivront. Il faut s'attendre que les élections en perspective affichent également des tableaux entremêlés et complexes qui redéfiniront et réécriront les contours de la politique Congolaise. Surtout qu'en 2006 et 2011, beaucoup de politiques s'étaient fait élire au nom d'Etienne Tshisekedi. En effet, les analystes politiques précautionnés ne tardent à prédire une concurrence parfaite dans les fiefs de l'Opposition. « Parce que le Congo a besoin de tous ses hommes, l'on estime qu'il faut absolument créer de la place pour tout le monde. Le Congo, constitué comme il est, doit de l'air à toutes ses poitrines et de l'emploi à toutes ses intelligences », renchéri Richie dans son analyse ci-dessous. .

Lorsque la fourmi dit à la cigale : - « Que faisiez-vous au temps chaud ?», celle-ci répondue : - « Nuit et jour à tout venant. Je chantais, ne vous déplaise. » - « Vous chantiez ? J'en suis fort aise : Eh bien ! Dansez maintenant. » Rétorqua la fourmi. Cette fable de Jean de la Fontaine dépeint copieusement la situation au bord de laquelle la RDC se retrouve aujourd'hui. Un pays où la politique est une véritable lutte pour la survie. Les plus faibles se retrouvent toujours comprimer dans les luttes des plus forts et ainsi, le militantisme politique devint chose identitaire en RDC. On survit en politique, et voir même parfois on parvient à s'arracher le vote que grâce à un nom porteur.

Trente-deux ans durant le règne du Président MOBUTU à la tête du Zaïre (maintenant République Démocratique du Congo), le système politique était dominé par la bipolarité. C'était le pile ou face. Les politiciens n'avaient que pour noms porteurs le Président et son rival. Cette bipolarité qui a jeté ses dés sur le temps était tout mais une machine de contrôle et de commande établie de telle enseigne qu'elle ne devrait être remise en question par personne. Du printemps à l'hiver, ce changement de cycle dans la nature ne portait aucune variation dans la dynamique politique Congolaise. Dans un système politique bipolaire, le renouvèlement des saisons n'apporte pas de renouvellement d'hommes. Pas d'émergence des forces nouvelles. Deux idéologies polaires diamétralement opposées sont restées au cœur de la politique Congolaise pendant plus de deux décennies. D'un camps, le Président Mobutu de mieux en mieux entouré par les siens, et dans l'autre camp, une opposition radicale et sans compromission dirigée par Etienne Tshisekedi. Dans les rangs de l'Opposition politique de l'époque, il s'est développé des cartels politiques avec des dynamiques qui se referment et qui cèdent la place à d'autres mais tout semblait pourtant toujours tenir sur un même fil.

Malgré l'introduction du multipartisme en 1994, la bipolarité Mobutu-Tshisekedi a gardé sa prédominance sur la scène politique Congolaise (à l'époque Zaïroise). La voie était totalement bouchée pour les partis politiques de proximité qui ont vu leur naissance la veille de la proclamation de ce système politique. Là non plus, il sied de signaler que multipartisme ne tenait pas forcement à la multipolarité. Le contrôle politique des régions restait toujours bipolaire jusqu'à l'expiration du Régime Mobutu. Parlant de la bipolarité politique, on croirait vite à une unité des forces politiques dans la diversité, mais il faut noter par contre que cet alignement politique (à la file Indienne, en file, en fille indienne) était dicté par une volonté toujours extérieure aux politiques eux-mêmes. Si Tshisekedi avait les épaules relaxées dans son opposition radicale contre Mobutu, les acteurs locaux néanmoins étaient obligés d'opérer sous le ticket de l'un des deux noms porteurs de l'époque (Mobutu-Tshisekedi). Ces acteurs régionaux qui tentaient de s'arracher de l'emprise sur leurs zones d'appoints respectifs pour jouer à la nationale n'avaient pas le quitus d'opérer à ciel ouvert, sinon de se rallier à l'un de deux camps. Pour les deux camps, Mobutu et Tshisekedi, les marches ensemble n'ont été d'aucune fois facile mais aussi, aucune force outre que les deux n'était admise dans ces marches. Cette tactique conservative du pouvoir ne pouvait référer qu'à un sentiment de pérennisation et de satisfaction dans les deux camps.

Plus d'une année après son introduction tant commentée, le multipartisme est demeuré un slogan pour ne pas dire un terme dont la jouissance était réservée à deux rivaux. Le Président de l'époque et son rival avaient ce qu'on peut qualifier de monopole politique bien entretenu. Une position favorable qui poussait chacun à rester ferme dans ses rangs.

La bipolarité, c'est aussi cette confiscation non justifiée de l'espace politique et sa privation aux forces de proximité qui peuvent avoir du charisme à leurs degrés respectifs d'influences. La motivation derrière la politique bipolaire n'est autre que le refus de perdre le contrôle politique.

La chute du Régime Mobutu entre les mains de l'AFDL en 1997 qui propulsa Laurent Désiré Kabila à la tête du pays avait semblé frayer le chemin vers la multipolarité. Malgré le forcing de Mzee Kabila, la multipolarité s'était retrouvée de nouveau enterrer. L'héritage politique du système bipolaire primait toujours sur le pays. C'est en ce moment qu'on baptisa Etienne Tshisekedi d'Opposant historique. Parce qu'il se retrouve reconduit de nouveau dans sa position polaire. Il faut reconnaître aussi que les Congolais fraichement assortit du Zaïre semblaient nostalgique à cette bipolarité. Système politique drainé par deux forces majeures. La réalité derrière ce refus d'opérer dans la multipolarité c'est que la force principale d'Opposition que Mzee Kabila rencontre sur terrain semblait ne pas épouser la thèse d'une ouverture de l'espace politique. On craint que la multipolarité largue d'un cran des centaines d'acteurs politiques de proximité et des leaders d'opinion sur toute l'étendue du pays et à tous les niveaux. La multitude organisée, c'est cela même l'essence de la démocratie, mais, qui dans son temps fait craindre à la force politique majeure d'Opposition sa place-mère. Ainsi, de Mobutu à Mzee Kabila, la politique bipolaire a survécu.

Avec l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir en 2001, la mosaïque a commencé à se redessiner. La multipolarité a pris de l'envol et des nouveaux visages firent inventer en politique. C'est là que des noms outre que ceux connus d'avance pénètrent la scène politique et séduit tour-à-tour l'opinion à différents niveaux. Cette fois là, la République s'est mis à tester des nouvelles têtes à différents degrés d'influences. La plus grande contribution de la politique multipolaire c'est que nulle, dans ce système, ne peut se prévaloir le monopole politique. Les joueurs vont mutuellement les uns vers les autres et se consultent régulièrement. Dans le puzzle, des figures se regroupent et se dissocient pour se coller à d'autres ou se recoller. La dynamique politique change rapidement. L'avènement de Joseph Kabila en tête fait naître des acteurs qui communient avec les populations, chacun à son niveau et selon son degré d'imposition dans la masse. A chaque homme sa propre espèce ? Autre époque autre mœurs. L'une des forces motrices derrière la montée de la multipolarité sous Joseph Kabila pourrait bien être le fait d'avoir un pouvoir jeune et quelque peu contenu. On peut alors parler d'un véritable processus de démocratisation même si ce processus à son tour subira un révère de la montre. Un retour à la case de départ.

Quoique la multipolarité ait tenté une percée significative sous Joseph Kabila, le pays a observé la courbe se retourner ensuite pour céder à la bipolarité même si certains acteurs nouvellement créer tentent de résister à la tempête. Cette manœuvre qui ramène aux anciennes habitudes sera drainée, encore et toujours, par la remise en jeu d'Etienne Tshisekedi. Furieux de retourner à la bipolarité, la lutte pour la survie amène quelques acteurs à sectionner l'Opposition politique. A titre indicatif, on parle d'Opposition radicale, Opposition actuelle et Opposition républicaine. Les acteurs hissent cette distinction chacun selon son cas et la case qui lui convient le mieux. Quant à Tshisekedi qui refait surface, ses contestateurs orientent la pensée de l'opinion à parler de lui comme Opposition radicale. C'est grâce à cette zizanie que les forces d'Opposition nées avec l'avènement de Joseph Kabila ont pu résister jusqu'à ce jour. Des efforts ont été consentis pour se mettre à l'abri de la vague qui forcement tentait d'embarquer tout le monde vers un retour complet à la bipolarité. La multipolarité, la libre expression et la libre association sont les vertus cardinales de la démocratie. En politique, on n'est forcement pas obligé d'avoir un nom porteur. Cette ombre de la politique bipolaire réussira malgré tout à s'imposer de nouveau même sous Joseph Kabila drainée toujours par un seul homme: Etienne Tshisekedi.

Cette bipolarité planait il y'a encore quelques jours où les deux acteurs majeures, Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, chacun dans son camp, incarnait un centre pour l'union de l'élite politique de son obédience. Avec la disparition soudaine d'Etienne Tshisekedi décédé le 1 février 2017 à 84 ans de suite d'une embolie pulmonaire, on s'impatiente de voir les nouveaux tabloïdes que la mosaïque Congolaise risque d'afficher dans les jours qui suivront. Combien de temps survivra la politique bipolaire avec le passage de celui qui incarnait jusqu'à cette semaine encore ce système politique en RDC ? Les analystes politiques ne tardent à prédire une concurrence parfaite dans les fiefs de l'Opposition. Parce que le Congo a besoin de tous ses hommes, l'on estime qu'il faut absolument créer de la place pour tout le monde. Le Congo, constitué comme il est, doit de l'air à toutes ses poitrines et de l'emploi à toutes ses intelligences. Avec cette nouvelle dynamique qui s'offre, très vite les positions des leaders de proximité vont se reformer ouvrant ainsi la porte à une compétition ouverte à tous les acteurs. Il faut s'attendre que les élections en perspective affichent également des tableaux entremêlés et complexes qui redéfiniront et réécriront les contours de la politique Congolaise. Loin d'escompter la mise en place d'un nouveau centre de commande dans les fiefs de l'Opposition, les acteurs vont tous se réarmer pour rentrer dans la bataille d'autant plus que la force centrifuge est plus grande comme jamais au paravent.

La multipolarité est essentielle en démocratie. C'est seulement dans la multipolarité que les animateurs politiques peuvent se côtoyer mutuellement propulsant une aire de sérénité et de compréhension mutuelle. Elle permet de mener à bien les négociations politiques entre acteurs et provoque un formatage et des variations dans les alliances lorsque les intérêts changent. La multipolarité cause des tests démocratiques de solidité. Lorsque les enjeux changent, les intérêts des forces en présence aussi change. La multipolarité politique, c'est lorsque personne ne se réclame le monopole de détenir toute la part de vérité politique. Lorsque nulle n'a le Congo dans sa poche et se prévoit toute l'audience dans le pays. En ce moment là, chacun des parties prenantes négocient grâce à une portion de responsabilité qui ne surplombe pas celles des autres et cela génère une acceptation sociale réservée mais permanente. Cette situation permet aux acteurs politiques d'appréhender les choses telles qu'elles sont sans illusion ni duperie à l'égard d'eux-mêmes et c'est seulement ainsi qu'il se dégage des évènements une lumière grâce à laquelle la voie du succès peut être distinguée.