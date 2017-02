Congo-Kinshasa: Epais brouillards !

Le ciel politique congolais est loin de connaître des éclaircis tant, ce sont des épais brouillards qui sont perceptibles. Il suffit de scruter quatre points qui font l'objet de discussions pour s'en rendre à l'évidence. Il s'agit, en premier lieu, du rapatriement du corps du Sphinx. Toute la cacophonie s'installe, au point que l'on ne sait exactement qui doit dire quoi et à qui.

Le Gouvernement, qui a allégué qu'étant donné qu'Etienne Tshisekedi a exercé les plus hautes fonctions au Sommet de l'Etat en qualité de Premier ministre, il lui faut des hommages dignes de son rang. Ce faisant, la commission instituée sous la bannière d'Emmanuel Shadary, Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour prendre langue avec la famille biologique de l'illustre disparu, a rendu publics les résultats de sa mission qui ont été vite contestés. A l'UDPS, on partage l'idée des hommages dignes. Mais, l'on considère que les efforts tendant à disponibiliser un avion et les titres de voyage pour la délégation devant aller à Bruxelles, pour le rapatriement du corps, ne constitue qu'une manœuvre de récupération politicienne, puisque de son vivant, Joseph Kabila ne lui avait jamais tendu la main.

A l'UDPS, par contre, l'on estime que ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent. Mais, ce qui doit être fait c'est en liminaire, mettre en application l'Accord du 31 décembre 2016, singulièrement la nomination du nouveau Premier ministre qui prendrait ce dossier en mains pour des funérailles nationales. Puis, fixer un site pour l'organisation des obsèques, mais aussi pour son enterrement. Là-dessus, trois sites sont avancés.

Jean-Marc Kabund-a-Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS, cite la commune de Limete, symbole de la résistance, de la démocratie, mieux de la résidence et du siège d'Etienne Tshisekedi. Ou la commune de Kasa-Vubu, précisément au Pont Ngabi, lieu qui rappelle la première sortie politique du leader charismatique. Ou encore, à la devanture du Palais de Justice, parce que l'homme s'est battu pour l'instauration d'un Etat de droit en République Démocratique du Congo. Là, c'est une option. Il reste que le régime en place se doit soit de l'avaliser ou de la rejeter, et d'en proposer une autre.

En deuxième lieu, il y a la bataille de succession. «Le peuple d'abord» a toujours été en première ligne. Avec, à la clé, plusieurs casquettes dont Président national de l'UDPS, Président des Forces politiques et sociales acquises au Changement, Président du Comité des Sages du Rassemblement, pour finir par être élevé au rand de Président du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 (CNSA). Si au niveau du parti et du Rassemblement, le problème ne s'est pas encore posé avec acuité, au CNSA, par contre, ce sont les Evêques et le Gouvernement qui se tirent à boulet rouge.

Pour l'Abbé Nshole, ne prend la place d'Etienne Tshisekedi au CNSA que celui qui sera désigné à la tête du Rassemblement. Non, rétorque Mende, qui estime qu'il faut de nouvelles discussions. Là, c'est un débat pour déterminer le sexe des anges. Difficile de voir les prélats s'y livrer à l'exercice, les anges, pour eux, étant sacrés. Pendant ce temps, et c'est le troisième point, nul ne sait exactement ce qui doit se passer au Centre Interdiocésain, les délégués ayant déserté le lieu en l'absence des Evêques. Mais, parce que quelques uns sont de retour dans la capitale, excepté le Président de la CENCO, Marcel Utembi, qui doit convoquer les délégués ? Ont-ils encore tous le cœur à l'ouvrage ?

La réponse est mitigée, au regard des propos ou déclarations distillés par les uns et les autres. A la MP, on n'est pas loin de renvoyer les Evêques paître les brebis du Seigneur, a dit quelqu'un, comme si ceux qui s'y rencontrent ne les sont pas. Enfin, la gestion consensuelle de la transition, dont le dies ad quo, c'est-à-dire le début n'est pas encore connu, mais l'est le dies ad quem, la fin, parce que décembre 2017 consacre le mois de l'organisation des élections, la présidentielle couplée aux législatives nationales. Il y a aussi le mode de désignation du Premier Ministre, partant celui des ministères de souveraineté. C'est la somme d'épais brouillards.