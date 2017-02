Algérie: Plus de 140 directeurs d'écoles d'Alger-centre bénéficient d'une formation sur la prévention contre les catastrophes

Alger — Plus de 140 directeurs d'établissements scolaires relevant de la direction de l'éducation d'Alger Centre ont bénéficié, jeudi à Alger, d'une formation théorique et pratique dans le cadre d'une journée de sensibilisation sur les mesures à prendre en cas de catastrophes (séismes, inondations, incendies et autres).

Intervenant à l'ouverture de cette journée de sensibilisation, organisée par la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le Colonel Mohamed Tighristine, directeur de cette structure a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un plan de sécurité pour chaque établissement scolaire de la wilaya d'Alger et d'assurer une formation pour les enseignants, les élèves et même les parents sur les mesures à prendre en cas de sinistres.

Pour sa part, le Colonel Farouk Achour, directeur central de la protection civile a indiqué que cette journée, qui a pour thème "plan de sécurité pour les établissements éducatifs et prévention contre les différents sinistres", a pour but "ancrer la culture préventive" en milieu scolaire.

L'élaboration d'un plan de sécurité pour tous les établissements scolaires à travers le territoire national constitue "une prévention efficace" car permettant de préparer les élèves à mieux agir face à une catastrophe, a-t-il dit.

Ce plan comprend des exercices de simulation supervisés par les agents de la Protection civile pour assurer une évacuation, en un temps record, des lieux du sinistre en évitant tout mouvement de panique.

Pour sa part, le directeur de l'éducation d'Alger Centre, Mohamed Khaldi a salué cette initiative qui permet aux directeurs des établissements éducatifs d'Alger Centre de recevoir des explications, lors de conférences animées par des experts et de participer à des exercices de simulation, à travers l'utilisation d'un simulateur de séisme.

Après avoir mis l'accent sur les grands efforts consentis par la Protection civile en matière de prévention contre les différents sinistres, il a appelé à la nécessité d'inculquer la culture de prévention aux élèves, aux enseignants, aux personnels administratifs et même aux parents, pour une meilleure intervention et une évacuation sure, en cas de sinistre ou de catastrophe.

Le directeur de la prévention à la Protection Civile, le Colonel Farid Nechaf a estimé nécessaire d'inclure des cours théoriques et pratiques dans le programme des élèves des cycles primaire, moyen ou secondaire, portant sur la prévention contre les sinistres et les catastrophes naturelles".

Le meilleur moyen de prévention contre les sinistres et catastrophe dont les inondations et les séismes, demeure "l'investissement dans la prévention", a-t-il indiqué, appelant à doter chaque établissement scolaire d'un plan de prévention spécifique.

A cette occasion, lors de laquelle le simulateur de séisme a été présenté, les enseignants ont participé à un exercice de simulation sur la meilleure attitude à adopter en cas de séisme, la nécessité de garder son self-control et une évacuation des élèves en toute sécurité.

Des journées de sensibilisation similaires seront organisées lors des prochains jours au profit des directeurs des établissements éducatifs relevant des directions de l'éducation d'Alger Ouest et Est, a annoncé le chargé de l'information et de la communication à la direction de la Protection Civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.