Burkina Faso: Grève d'enseignants dans le Houet - 30 000 à 200 000 F CFA de retenues mensuelles

Le Collectif des syndicats autonomes de l'éducation/section Houet a tenu, ce jeudi 9 février 2017 à Bobo-Dioulasso, une conférence de presse pour s'insurger contre les retenues mensuelles de 30 000 à plus de 200 000 F CFA pour grève, sur le salaire de ses militants. A ce titre, le Collectif a annoncé le boycott d'un certain nombre d'activités depuis le lundi dernier et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La grève des enseignants du primaire de la province du Houet en novembre 2016 pour dénoncer des affections pour nécessité de service, s'est transformée en cauchemar chez certains d'entre eux. Ils ont, en effet, constaté des retenues sur leurs bulletins de paie en fin janvier dernier. Au cours d'une conférence de presse organisée, ce jeudi 9 février 2017 à Bobo-Dioulasso, le Collectif des syndicats autonomes de l'éducation/section Houet, s'est insurgé contre ces retenues qui varient de 30 000 à plus de 200 000 F CFA. Pire, a-t-il fait savoir, ces retenues vont se poursuivre pendant 4 mois (NDR : janvier, février, mars et avril).

Séance tenante, notre équipe de reportage a effectivement constaté sur certains bulletins de paie : « Retenue pour grève, 48 607 ou 54 482 ou 57 878 ou 80 594 F CFA ». Le Collectif composé du Syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche (SYNAPAGER) et du Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base (SYNATEB) qualifie ces coupures d'illégales. Il a aussi révélé que la retenue la plus élevée est 204 000 F CFA.

Le Collectif exige ainsi l'annulation de la note portant nécessité de service ainsi que l'arrêt et la restitution des montants retenus pour fait de grève. Aussi, a-t-il a décidé, depuis le lundi dernier, de boycotter un certain nombre d'activités. Selon la déclaration liminaire lue par le secrétaire général du SYNAPAGER, Kalfa Ouattara, il s'agit, entre autres, des compositions de fin de trimestre et d'année scolaire, des remplissages des fiches de suivi des temps d'apprentissage, et des registres d'appel journalier, ainsi que des examens blancs.

A entendre, Djèbouonété Somé, la tension est vive dans certaines écoles primaires de la province du Houet, car des agents n'ont plus l'esprit au travail, du fait qu'ils doivent à des institutions bancaires. Et d'indiquer que les responsables de l'éducation et de l'administration dans la région des Hauts-Bassins seront responsables des résultats de fin d'année. En rappel, le Collectif dit être allé en grève pendant 9 jours en novembre 2016, pour dénoncer des affectations « pour nécessité de service » de certains agents à Bobo-Dioulasso qui comptait déjà plus de 875 maîtres suppléants. Selon la déclaration liminaire, ce mouvement a créé 21 postes vacants dans la province du Houet.