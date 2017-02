Algérie: Mila célèbre le 72 ème anniversaire de la disparition du Cheikh Mebarek El Mili

Ce Symposium scientifique vise à fédérer le plus grand nombre d'intervenants autour du parcours intellectuel prolifique et la vie du réformateur Cheikh Mebarek El Mili.

Le même intervenant a, par la même occasion soutenu, que le cheikh Mebarek El Mili, fort de sa personnalité et ses connaissances théologiques riches, a participé activement à la vulgarisation de l'enseignement de la langue arabe et à la réforme des croyances.

Lors de cet événement, un symposium consacré au riche parcours éducatif et réformateur de ce penseur et intellectuel, s'est tenu au centre culturel islamique de la ville de Mila, avec la participation de plusieurs universitaires et de chercheurs intéressés par l'histoire, la culture et le mouvement national.

