*84 longues années ont suffi pour que le Tout-Puissant, retire le Sphinx de Limete, de la terre des vivants. Depuis le 1er février 2017 à Bruxelles, la mort d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba suscite non seulement un deuil national en RD. Congo mais aussi, un débat contradictoire dans toutes les classes sociales.

Ex-Premier Ministre, Président de l'Udps, combattant de haut niveau, grand Baobab... Etienne Tshisekedi wa Mulumba mérite des obsèques à la hauteur de sa personne. Face à cela, plusieurs opinions se pointent et les Congolais ne savent plus à qui croire, en qui faire confiance. Faudra-t-il considérer l'annonce du Ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, faite depuis le mardi 7 février 2017, sur les antennes de la RTNC et qui a mis à l'eau, l'annonce du gouvernement Belge et celle de Valentin Mubake ? Faudra-t-il se fier à celle du Secrétaire Général de l'Udps, Jean-Marc Kabund A Kabund dans laquelle, il récuse tout ce qui a été dit, par le gouvernement ? Ainsi dit, tout le monde se façonne une idée de son côté. C'est alors que ce jeudi 9 février 2017, les étudiants de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et la Communication ont délié leurs langues.

Palais du Peuple

Bon nombre d'étudiants ont soutenu que les idées du gouvernement concernant les obsèques de Tshisekedi ne sont pas du tout mauvaises. Mais, seulement, ont-ils souhaité que ce Gouvernement entre en contact avec l'Udps pour que tout se passe dans le calme et dans l'ordre.

Décisions

Les étudiants de l'Ifasic ont pensé qu'il est temps que les cadres politiques soient décisifs. Car, l'heure n'est plus au tâtonnement, ni encore au doute. Le peuple Congolais a besoin des hommes qui font preuve d'autorité et de grande maturité. Pour eux, les décisions viennent de gauche à droite, tout le monde parle. Qui a tort ? Qui a raison ? Par ailleurs, ils ont estimé que le peuple attend beaucoup plus les actes que de discours dithyrambiques qui laissent le pays dans l'insatisfaction et le peuple, dans l'émoi.