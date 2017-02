Mali: La Minusma se fait attendre dans le centre du pays

« Ce qui est important en accompagnement des militaires, c'est la présence des ONG, c'est la présence des autorités, ajoute-t-il C'est ça qui est important. » Pour le militaire, le travail entre le Minusma, le gouvernement, et la société civile est primordial : « Nous, on est présents pour sécuriser, eux ils sont présents pour installer les autorités, pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour rétablir une vie tout à fait normale dans ces zones. »

Le brigadier-général, Daniel Ménaouin, chef d'état-major de cette force armée de l'ONU au Mali, estime que, « pour instaurer de la confiance, il faut d'abord instaurer de la présence, et il faut absolument que, grâce à nos nouveaux moyens, on soit présents. »

En 2016, dans le centre du Mali, plus d'une centaine d'assassinats ciblés ont eu lieu contre des notables ou des leaders communautaires accusés de collaborer avec les autorités. Et la tendance ne semble pas prêt de s'inverser en 2017, alors que la Minusma tarde à renforcer sa présence dans cette partie du pays.

