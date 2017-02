Congo-Kinshasa: Amour et jeunesse / Kinshasa - Les étudiants de l'Ifasic parlent de la Saint-Valentin !

Au-delà de tous ces dires, un jeune étudiant croyant catholique, de la Première Licence en Communication des Organisations, nommé Merdi Ngomia, a expliqué d'après lui que, selon le calendrier catholique, on fête un saint chaque jour et que le 14 février, c'est Saint Valentin qui est à l'honneur. Il a, en outre, expliqué que chaque saint est désigné comme patron de quelque chose. Soit d'un lieu, soit d'une corporation ou encore d'une valeur. A l'exemple de Saint Roch qui est le patron des bergers. Ainsi, l'Eglise Catholique a-t-elle fait de Saint-Valentin, le patron des fiancés. Il a aussi dit que la Saint-Valentin a été instaurée pour remplacer la fête des Lupercales, qui est une fête païenne qui se fêtait chaque 15 février, à l'occasion de la célébration d'un brin paillarde du dieu Faune, dans la Rome antique.

Ce mardi 14 février 2017, le monde va célébrer, une fois de plus, la fête de l'amour. A ce sujet, les étudiants de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication ont exprimé leur avis ce jeudi 9 février 2017 à la perche de La Prospérité.

