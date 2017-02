Burkina Faso: Espace course en direct - L'agence ZAKA est fonctionnelle

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a inauguré, le jeudi 9 février 2017, à Ouagadougou, l'Espace course en direct (ECD) de la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA).

La nationale des jeux du hasard poursuit sa politique d'extension. En effet, elle a ouvert son 15e Espace course en direct (ECD) de la capitale burkinabé, au grand bonheur des parieurs. C'était le jeudi 9 février 2017. Ce nouvel espace « convivial et spacieux » est situé en « plein cœur » de Ouagadougou, dans la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA). L'inauguration de cette agence est inscrite dans l'axe III du Plan stratégique 2016-2025 de la Loterie nationale burkinabé (LONAB). Celle-ci prévoit l'extension de l'action commerciale de la société. « Notre vision est de faire de la LONAB une entreprise performante et innovante à l'horizon 2025 et qui contribue au développement des petites et moyennes entreprises », a expliqué le représentant du directeur général, Patrice Zana.

A l'en croire, l'ECD de ZACA vise à offrir à la clientèle des espaces de jeux dignes de ce nom. La salle dispose de six guichets et d'autant d'écrans. Une aubaine pour les clients d'avoir de « la fortune en direct ». « Petit à petit, les ECD sont en train de s'imposer. Le besoin existe et s'exprime. Nous allons y déployer tous nos produits », a indiqué M. Zana. Pour la directrice régionale du Centre de la LONAB, Gwladys Yaméogo, il s'agit pour sa société de se rapprocher de ses clients et de répondre à leurs exigences.

Plus de 104 000 000 FCFA pour deux gagnants

A l'occasion, les heureux gagnants du 4+1 du 5 février 2017 ont reçu leurs chèques. Alexandre Sawadogo, conducteur et Etienne Nacoulma, employé de commerce ont misé respectivement 900 FCFA et 300 FCFA. Ils ont empoché chacun la bagatelle de 52 303 000 FCFA, soit un total de 104 606 000 FCFA. L'employé de commerce compte mettre en valeur sa parcelle non-lotie à la périphérie sud de Ouagadougou et développer sa propre activité commerciale. Il a invité les autres parieurs à toujours tenter leur chance. Patrice Zana a exhorté les gagnants à faire bon usage de leur gain.