Burkina Faso: Vovinam viet-vo-dao - La saison sportive 2017 lancée à Tenkodogo

Présidée par le gouverneur de la région du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, la cérémonie de lancement officiel de la saison sportive 2017 du vovinam viet vo dao a été parrainée par le PDG de l'hôtel Laafi de Tenkodogo, Fasnewendé Minoungou dit Prince Akim. Des démonstrations telles que les balayages, les projections, les ciseaux, la lutte traditionnelle vietnamienne, tout ce qu'on peut utiliser pour immobiliser un adversaire ou encore se défendre sans naturellement le blesser faites par les pratiquants, ont constituées l'élément essentiel de la cérémonie, le samedi 28 janvier 2017 à Tenkodogo.

Des autorités administratives, des pratiquants, des adeptes et autres amateurs de ce sport de combat n'ont pas marchandé leur présence à la cérémonie sur le terrain des sports de Sa Majesté Naba Guiguem-Pollé. «C'est pour témoigner son engagement à soutenir la politique nationale du sport burkinabè en général et celle de la Fédération burkinabè de vovinam viet-vo-Dao (FBVVD), que l'opérateur économique et PDG de l'hôtel Laafi de Tenkodogo, Fasnewendé Minoungou dit Prince Akim, a accepté parrainer la cérémonie de lancement officiel des activités de la saison sportive 2017 de la FBVVD», a déclaré le représentant du parrain, Fernand Gognoumbou. Il a en outre rassuré les responsables de la FBVVD, que les portes du Prince Akim seront toujours ouvertes.

Son accompagnement dans la réalisation de leurs activités pour l'émergence de ce sport qui fait la fierté des populations à Tenkodogo et de celle des autres localités du «pays des Hommes intègres», le Burkina Faso reste assuré. Au-delà des exercices physiques ou musculaires pour être fort grâce à la pratique quotidienne du viet-vo-dao, le parrain, Fasnewendé Minoungou dit Prince Akim conseille à ses filleuls de cultiver le civisme, le respect de la loi, la philosophie en plaçant l'honneur au-dessus de tout, à rechercher l'amour du prochain pour servir et aider les faibles, à respecter les ainés, les maîtres et les condisciples. En somme, à travailler dans l'esprit de la philosophie du vovinam viet-vo-dao pour bâtir une génération d'hommes vrais.

Le président de la cérémonie, le gouverneur Antoine Ouédraogo a aussi rassuré le président de la FBVVD, Fernand Ouédraogo et son équipe. Il sera attentif à leurs requêtes car, a-t-il ajouté, l'une de ses missions est de développer la pratique du sport et d'accompagner les sportifs dans l'émergence de leurs talents. Le gouverneur Ouédraogo s'est en outre réjoui du choix qui a été porté sur la région du Centre-Est pour abriter le lancement de la saison sportive 2017 du vovinam viet-vo-dao. Il a ensuite invité les filles et fils de sa région à une pratique régulière de ce sport de maintien pour bénéficier de ses biens faits. «Nous avons été particulièrement émerveillé par les démonstrations qui nous été faites par les pratiquants de cette discipline sportive qu'est le vovinam viet-vo-dao et je fonde l'espoir à travers ce que j'ai vu, que l'avenir de cette discipline sportive est reluisant», a confié le gouverneur Antoine Ouédraogo.

«Le Burkina souhaite être classé premier en Afrique dans la pratique de cet l'art martial qui est le vovinam viet-vo-dao a précisé le président de la FBVVD, également président africain du vovinam viet-vo-dao et représentant international des arts martiaux vietnamiens au «pays des Hommes intègres», a indiqué Fernand Ouédraogo. Pour des raisons de circonstances, Fernand Ouédraogo, regrette le fait que le Burkina qui devrait abriter la coupe d'Afrique de l'art martial en 2017, ait passé cette organisation au Mali. Il s'est tout de même réjoui de l'organisation réussie d'un stage pratique en décembre 2016.

Ce stage a regroupé les pays limitrophes du Burkina Faso. A ce stage, les pratiquants de Tenkodogo se sont bien illustrés et trois pratiquants ont eu le 1er dan et leur maître le 3e dan. Quatre maîtres qui ont passé au grade de ceintures rouges parmi eux, le directeur technique national, maître Nassouri Moussa, la ceinture noire 5e dan, ainsi que les membres de la FBVVD, élus pour un mandat de 4 ans ont été pour l'occasion, présentés aux autorités et à la population présentes à la cérémonie. Les clubs qui ont pris part au lancement officiel de la saison sportive 2017 du vovinam viet-vo-dao de la Fédération burkinabè de vovinam viet-Vo-dao (FBVVD), viennent des régions du Sahel, du Centre-Nord, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Nord.