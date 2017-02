Algérie: Le phénomène des mères célibataires est"la responsabilité de toute la société"

A cet effet, la ministre a mis en avant l'importance d'intensifier l'action de sensibilisation de proximité et d'encourager la culture de dialogue et le discours religieux modéré.

Des rencontres de sensibilisation sur le code pénal y sont également prévues, en sus de la consécration d'espaces de dialogue, d'écoute et d'orientation pour la réinsertion sociale de toutes les catégories vulnérables et les victimes de violence, les mères célibataires en particulier.

"363 mères biologiques ont décidé de ne pas abandonner leurs enfants en 2016", a affirmé Mme Meslem, indiquant que son secteur "suit le dossier de près pour assurer aide et assistance sociale à ces mères célibataires et tenter de les réintégrer dans la société".

Ces centres leur apportent une aide psychologique, sociale et éducative dans le cadre de la politique de l'action sociale et de la solidarité nationale comme le prévoit la Constitution, a-t-elle dit.

