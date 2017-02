Algérie: Neuf narcotrafiquants et un contrebandier appréhendés dans plusieurs régions du pays (MDN)

Alger — Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale ont appréhendé neufs narcotrafiquants, un contrebandier et saisi une importante quantité de kif traité dans plusieurs régions du pays, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, les éléments de la Gendarmerie nationale de Tlemcen (2ème Région militaire) ont appréhendé deux (02) narcotrafiquants, le 8 févier 2017, et saisi 292 kilogrammes de kif traité et deux (02) véhicules touristiques, tandis qu'un détachement de l'ANP a arrêté, ce matin, quatre (04) narcotrafiquants et saisi 15 kilogrammes de kif traité ainsi qu'un véhicule de transport", relève la même source.

A Hassi Messaoud (4ème Région militaire), un détachement de l'ANP "a arrêté un contrebandier et saisi un camion chargé de sept (07) fusils à harpon, 3472 téléphones portables, 800 caméras de surveillance, 45 appareils de positionnement par satellite, un lot de médicaments et de produits cosmétiques, tandis qu'un autre détachement a appréhendé trois contrebandiers à Djanet et saisi un véhicule tout-terrain et un détecteur de métaux".

D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar, Béchar, Adrar et Tlemcen, 31 immigrants clandestins, alors que dans la 2ème Région militaire, les unités des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 2860 litres de carburant".