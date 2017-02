Burkina Faso: Champions africaine RCK # Diable noirs - Les Faucons, confiants

Il a avoué n'avoir aucune idée sur son adversaire congolais. « Je sais que l'adversaire aussi est à la recherche d'informations sur nous. Donc nous sommes à égalité sur ce plan », a laissé entendre la tête pensante des Faucons. Coach Malo a d'ailleurs dit de n'avoir pas l'habitude de chercher des informations sur son adversaire lors des rencontres pareilles pour ne pas dérouter sa préparation. « Je préfère que l'adversaire cherche plutôt à me découvrir. Parce que je suis quand même champion de chez moi. Je sais que lui n'est pas champion chez lui. Cela est une grosse différence et je tiens à le bonifier » a prévenu Kamou Malo.

Le Rail club du Kadiogo (RCK) a été champion du Burkina Faso. Ce qui n'a pas été le cas des Diables noirs du Congo. Ils participent à cette compétition pour avoir été vice-champions. Le Rail club du Kadiogo (RCK) est actuel leader du championnat national. Les Diables noirs sont 13e sur 18 après cinq journées avec quatre matches nuls, une défaite et pas la moindre victoire. Le Rail club du Kadiogo (RCK) ne vit pas présentement une crise. Ce qui est le cas chez les Diables noirs. Ils vivent une grave crise. Ce qui a engendré des tensions entre le bureau des supporters et le président.

