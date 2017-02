Algérie: Plus de 20 entreprises à Alger intéressées par l'utilisation de l'énergie solaire

Alger — Plus de 20 entreprises publiques et privées, implantés au niveau des zones industrielles de Rouiba et Oued Semar, ont manifesté leur intérêt pour l'utilisation de l'énergie solaire pour réduire leur facture d'électricité, a-t-on appris jeudi.

Ces entreprises ont fait appel à une expertise technique pour réduire leur consommation en électricité de près de 40%, a indiqué à l'APS, Mme Myriam Fournier Kacimi, directrice de "Sungy", une entreprise privé spécialisée en énergie solaire au cours de la 2ème journée du salon international de la promotion immobilière (SIPIAU 2017) au Palais des Expositions (Pins maritimes).

Des plaques photovoltaïques vont être installées au niveau de ces entreprises dès l'achèvement de l'étude technico-économique d'ici 2018, marquant ainsi le point de départ de cette expérience à la wilaya d'Alger, selon la même responsable.

La directrice de "Sungy" a relevé en outre des initiatives de particuliers au niveau de certaines communes de la Capitale, à l'instar d'Hydra et Said Hamdine pour l"utilisation de l'énergie solaire en tant qu'alternative à même de contribuer grandement à réduire la facture gaz et électricité

Ainsi "Sungy" a procédé à l'installation de cellules photovoltaïques au dessus de certaines habitations, a indiqué Mme. Kacimi, précisant que les coûts de telles opérations commençaient à partir de 1 million DA, et permettent au bénéficiaire de réguler sa consommation énergétique sur 20 années.

Pour sa part, l'expert foncier et propriétaire du site "lkeria.com", Lotfi Ramdani a prôné la sensibilisation des citoyens au fait que la gestion immobilière est la responsabilité de tout un chacun et à la diffusion de la culture de la cohabitation.

Il a estimé que la commune d'Alger centre était "un modèle réussi" en termes de rapprochement du citoyen pour les collectivités locales à travers le travail de proximité.