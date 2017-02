Algérie: L'environnement, une cause nationale nécessitant la mobilisation de tous pour sa protection

Dans ce contexte, il a souligné que sur le terrain il existe une "volonté politique nécessaire pour préserver l'environnement" et ce à travers des articles de loi, au nombre de 10 actuellement, l'introduction de l'environnement dans la Constitution, la mobilisation de moyens humains et matériels adéquats dont sept (7) agences nationales dédiées à ce thème.

Après avoir reconnu la "difficulté" d'instauration d'un esprit de citoyenneté autour de l'environnement, eu égard à l'état "fragile" dans lequel il se trouve, le ministre a estimé qu'il est temps de "tirer le signal d'alarme quant à la nécessité de protéger le milieu et ce en fédérant les efforts de tout un chacun (autorités publiques, mouvement associatif, citoyens et presse)".

Il a plaidé, à ce propos, pour l'impératif de l'instauration d' "une citoyenneté autour de l'environnement" par la mobilisation de tous les secteurs, organismes et institutions, dont le secteur de l'information dont le rôle a été qualifié par le ministre, de "primordial" dans la sensibilisation de l'opinion et des autorités publiques.

Tipasa — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a estimé jeudi à Tipasa que l'environnement est "une cause nationale" nécessitant la mobilisation de tous pour sa protection.

