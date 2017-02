Ile Maurice: Corruption - L'ICAC dicte neuf «lois» aux parlementaires

Le document mentionne aussi certains paramètres que les politiciens doivent observer dans l'exercice de leurs fonctions. Parmi ceux-ci, on compte l'utilisation à bon escient de leur pouvoir, de leur bureau et de leurs pouvoirs discrétionnaires.

Il est question que le code de conduite soit appliqué dès cette année. L'objectif est de s'assurer que tous les membres de l'Assemblée nationale s'acquittent de leurs obligations envers le Parlement, les électeurs et le public dans les meilleures conditions. L'ICAC veut faire prévaloir des normes auxquelles tous les parlementaires doivent adhérer et ainsi promouvoir une éthique qui garantit l'intégrité de l'Assemblée nationale.

(iii) Déclarer ses actifs et passifs et ses intérêts financiers.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.