Congo-Kinshasa: Début de la 4e édition du festival Amani à Goma

Côté artistique, le festival Amani accueille des artistes internationaux, régionaux et locaux. Il vise à consolider la culture de la paix et de la réconciliation entre les peuple d'une région en proie à des conflits armés depuis plus de deux décennies.

« Pour moi c'est une grande opportunité qu'il faut saisir parce que moi je prenais au départ le festival Amani comme un évènement juste pour danser. Mais lorsque j'ai appris qu'il y avait un village entrepreneuriat où on pouvait amener des projets, c'est là que je m'étais rendu compte que le vrai problème de l'entrepreneuriat ce n'est pas l'argent, c'est plutôt l'idée. Quand tu as une bonne idée, l'argent est là », soutient le jeune entrepreneur.

La quatrième édition du festival Amani s'ouvre ce vendredi 10 février à Goma dans la province du Nord-Kivu. Pour cette édition, ce festival de danse et de musique met un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la protection de l'environnement et le don de soi, affirme Eric de Lamotte, promoteur du festival Amani.

