Burkina Faso: MID - Des techniciens protestent contre une "gestion nébuleuse"

Les membres du Syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilés (SYTTPBHA) sont en sit-in au sein du ministère des Infrastructures depuis hier, jeudi 9 février 2017 à Ouagadougou. Ils dénoncent ainsi une mauvaise gestion du département.

Des techniciens du ministère des Infrastructures désapprouvent la gestion de leur département. Réunis au sein du Syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilés (SYTTPBHA), ils ont entamé le jeudi 9 février 2017 à Ouagadougou un sit-in de durée indéterminée pour sonner l'alarme. Au titre des griefs à l'encontre du ministre Eric Bougouma et son staff, il y a la mauvaise organisation du département et du travail, le manque de transparence dans la passation des marchés publics, des attributions complaisantes de marchés, le non payement des arriérés de frais de missions, la mal gouvernance de l'Ecole de formation et de perfectionnement des travaux publics (EFP/TP), la nomination de personnes auteures de malversations comme proches-collaborateurs du ministre, la coordination du Programme d'aménagement de pistes rurales par le ministre lui-même.

La non-application du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2011, l'instauration d'un dialogue social malsain, des actes d'intimidation et de mise en conflit des agents entre eux sont aussi reprochés à Eric Bougouma. « A titre d'exemple, pour l'organisation du ministère, un comité a été mis en place. Le ministre a affirmé que ce ne sont que les décisions consensuelles qui seront appliquées. Cependant les éléments de l'administration qui sont dans le comité ont été menacés afin de travailler pour qu'il n'y ait pas de consensus. Le syndicat a donc été obligé de se retirer des commissions mises en place pour résoudre les problèmes », a regretté le secrétaire général du SYTTPBHA, M'Bi Yaméogo.

Au regard du climat délétère, M. Yaméogo a certifié que la Direction générale des pistes rurales (DGPR) a arrêté de travailler et ce, jusqu'à nouvel ordre. A l'en croire, les autres services suivront le pas si rien n'est fait. « Nous demandons donc le changement de toute l'équipe dirigeante du ministère, l'arrêt des privatisations des travaux du département, la transparence dans la passation des marchés publics, une halte dans le partenariat public-public qui endette le pays si ce n'est pas maîtrisé. Nous avons le cas de l'échangeur du Nord qui engendre plusieurs milliards d'évasion fiscale », a-t-il soutenu.

L'appel au dialogue du ministre Bougouma

Si le ministre Bougouma reconnaît le droit du syndicat de manifester son mécontentement, il estime que le sit-in n'est pas opportun car, a-t-il dit, il a mis en place des comités dont le syndicat est partie prenante pour trouver des solutions aux 12 points de la plateforme revendicative. « Sur le plan de la motivation, il y a un comité qui est à pied d'œuvre pour faire des propositions dans la limite de nos moyens. Les travaux seront validés aujourd'hui 10 février 2017. L'idéal aurait été d'attendre les résultats avant d'entamer le mouvement.

Concernant la gestion de l'EFT/TP, nous avons instruit l'inspection générale d'effectuer un audit, elle a déposé ses rapports que nous sommes en train d'examiner », a-t-il souligné. Concernant le retrait du syndicat des cadres de concertations le ministre affirme n'être pas au courant.

S'agissant de la DGPR, il a reconnu qu'il y avait des difficultés liées au mécanisme de supervision des travaux des pistes rurales. « Nous l'avons revu pour tenir compte des exigences du métier car on ne saurait être contrôleur et superviseur à la fois. Mais je ne suis pas informé d'un arrêt de travail. Ce matin- même (hier) j'ai échangé avec le DG de la structure qui m'a assuré que tout se passe normalement dans son service. Mais si d'aventure, les agents arrêtent le travail, je les rencontrerai pour discuter et résoudre le problème», a-t-il indiqué.

Quant aux actions d'intimidation et de division qui lui sont imputées, le ministre Bougouma ne s'y reconnaît pas, car cela n'a aucun intérêt selon lui. Et pour la coordination du programme d'aménagement de pistes rurales, il a certifié qu'il s'est retiré du comité, de même que le secrétaire général. Revenant sur la qualité morale de ses propres collaborateurs, le ministre des Infrastructures a rassuré que si la situation l'exige, il fera des réajustements. « Je réitère ma volonté à trouver des solutions idoines pour la bonne marche du ministère à travers un dialogue et une communication francs », a-t-il déclaré à l'endroit du syndicat et des autres acteurs du département.