Burkina Faso: L'association "Mano tesa per" veut multiplier ses actions de développement

Des membres de l'association de bienfaisance italienne «Mano tesa per» ont séjourné, du 4 au 8 février 2017, dans la province du Kourwéogo. Conduite par Gian Piero Comi, la délégation s'est entretenue avec les leaders d'opinion de la commune de Boussé sur des questions relatives au développement socio-économique de la commune.

L'association italienne « Mano tesa per » veut être aux côtés des fils et filles de la commune de Boussé pour le développement de leur localité. A cet effet et à l'initiative du maire de ladite commune, Nicolas Sawadogo, une délégation de « Mano tesa per », a rencontré, les leaders d'opinion de la localité. Pour le maire Sawadogo, cette activité s'inscrit dans le cadre de son engagement à rechercher les voies et moyens pour assurer à sa population les meilleures conditions de vie. C'est dans cette optique, a-t-il dit, qu'il a choisi, de mettre en évidence les potentiels intervenants et les acteurs au développement de la commune pour leur donner ainsi l'occasion d'exprimer de vive voix leurs préoccupations.

Ces échanges ont permis aux participants d'exposer leurs visions du développement de la localité. Ces derniers ont souhaité que l'accent soit mis sur le développement humain, par la promotion de la santé, de l'éducation, la création de micro-projets dans le domaine agro-pastoral, le renforcement de la productivité des exploitations traditionnelles, la formation et le transfert de compétences dans le domaine de l'élevage. Le chef de la délégation de « Mano tesa per », Gian Piero Comi s'est dit conscient de l'ampleur des défis. Mais, il a dit être confiant que c'est en mutualisant les efforts qu'il sera possible de développer la commune.

Pour lui, dans cette localité, le développement est d'ailleurs un impératif. «C'est par la promotion des conditions économiques et sociales favorables à l'épanouissement des populations que l'on peut donner des chances aux pays du Sud de conserver leurs bras valides et d'éviter ainsi à la jeunesse d'entreprendre des voyages vers l'Europe au péril de leur vie», a affirmé Gian Piero Comi. Le chef de la délégation de «Mano tesa per» a fait à l'assistance l'état de ses réalisations dans la région depuis quelques années.

Des actions pour le bien-être des populations

Il a dans la même lancée, annoncé la réhabilitation prochaine du château d'eau du lycée Dimdolobsom. Il a également souhaité que la cohésion règne entre les différents acteurs de la commune tout en priant le seigneur d'accorder la force à tous les acteurs du développement afin qu'ils travaillent davantage au bien-être commun. Le séjour du partenaire de la commune de Boussé a été meublé par diverses actions au profit de diverses couches sociales de la localité.

A Koukin, dans la commune de Niou et Zan au secteur n°4 de Boussé, la délégation est allée visiter les châteaux d'eau (des fontaines publiques équipées de plaques photovoltaïques et d'un réservoir d'une capacité d'environ 5000 m3) qu'elle a réalisée au profit des populations. Le quartier de Bitbaoguin a reçu, par la même occasion, du matériel pour la réfection de son forage en panne depuis quelques années. Repas communautaires, distributions de vivres et de vêtements aux enfants et aux personnes déshéritées, ont clos les activités de cette tournée au Kourwéogo.