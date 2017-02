Ile Maurice: Bâtiment du Trésor - Guerre de bureaux

Dev Beekharry figure parmi les Senior Advisers du ministre mentor qui auront, eux aussi, un bureau au bâtiment du Trésor. Par contre, les fonctionnaires du ministère de la Défense et de Rodrigues, département qui a été fraîchement créé et qui tombe sous la tutelle de SAJ, occuperont, quant à eux, le 6e étage à l'hôtel du gouvernement. Y compris le secrétaire permanent à la Défense, Medha Gunputh.

«Sir Anerood Jugnauth est et reste au bâtiment du Trésor.» Un des proches collaborateurs officiels du ministre mentor vient prendre à contre-pied un préposé officiel attaché aux services du Premier ministre, Pravind Jugnauth. La semaine dernière, ce dernier a affirmé dans nos colonnes que SAJ, devenu ministre mentor, de la Défense et de Rodrigues, emménagera à l'hôtel du gouvernement.

