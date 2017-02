Burkina Faso: In-out dance festival - La 4e édition s'élargit à Banfora et Orodara

La 4e édition de «In-out dance festival», une rencontre internationale de danse, se tient du 1er au 11 février 2017 à Bobo-Dioulasso. La compagnie Tamadia, structure organisatrice de la manifestation, a invité la presse, le 2 février 2017 pour annoncer la tenue de l'évènement dont l'ouverture officielle aura lieu le 9 février 2017dans la ville de Sya.

«In out dance festival» de cette année se tient du 1er au 11 février 2017 à Bobo-Dioulasso, sous le thème «Bal(le) démocratique, quel siège pour la jeunesse». Pour le promoteur du festival, Aguibou Bougobali Sanou, par ailleurs responsable de la compagnie Tamadia, le thème a été choisi afin de se pencher sur la contribution de la jeunesse à la construction de la nation. «Cette jeunesse est courtisée pendant les campagnes électorales, mais oubliée dans la formation des équipes chargées de gérer les affaires du pays», a regretté M. Sanou.

In out dance festival sera agrémenté de formations et de spectacles. Les spectacles se dérouleront dans la rue et sur certains lieux publics afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Ils se tiendront aussi à l'Institut français, au siège de la compagnie à Accart-ville, à la Deuxième région militaire et à la Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Les séances de formation et les spectacles seront élargies cette année aux villes de Banfora et de Orodara, pour permettre aux habitants de ces deux localités de vivre, eux aussi en live, le festival.

Plusieurs pays participent à la 4e édition du festival. Son ouverture est prévue pour le 9 février en présence de nombreux invités. Le promoteur Aguibou Bougobali Sanou a exprimé sa gratitude aux bonnes volontés qui continuent de soutenir cette initiative, parrainée cette année par trois opérateurs économiques de la région. Outre «In out dance festival», Aguibou Sanou et son équipe ont en projet, la construction d'un complexe scolaire et artistique qui va allier enseignement scolaire classique et initiation aux arts.