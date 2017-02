Madagascar: Fortes tensions autour des pannes de courant

Pendant 12 jours, les abonnés de Telma, le plus gros fournisseur d'accès à Internet à… Plus »

Sécheresse, manque d'approvisionnement en carburant, les explications du gouvernement et de la société d'eau et d'électricité ne suffisent pas à calmer les consommateurs, qui continuent de payer la facture malgré des coupures qui peuvent durer plusieurs heures.

Contactée plusieurs fois par téléphone, la Jirama n'a pas répondu à nos questions. Dans un communiqué, la compagnie malgache d'eau et d'électricité a justifié l'amplication du délestage par l'absence de pluie à Andekaleka, village où se situe la centrale hydroélectrique qui alimente la moitié du réseau interconnecté de la capitale. La Jirama appelle également ses clients à rester « calmes, patients et à ne prendre part à aucune forme de vandalisme ».

La panne a été réparée vers 21 h, la foule s'est dispersée dans le calme, mais l'exaspération demeure. « Même s'il y a tout le temps du délestage, on paye toujours la facture. Et quand on ne paye pas, la Jirama coupe l'électricité, explique un poissonnier. On ne peut pas stocker beaucoup de poisson parce que lorsqu'il y a du délestage, il pourrit. J'ai déjà perdu beaucoup de poisson. »

Depuis samedi 4 février, la commune d'Itaosy, qui jouxte la capitale Antananarivo, est sans électricité en raison d'une panne de transformateur. Après plusieurs réclamations auprès de la Jirama, la compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar, qui sont restées sans réponse, la population est descendue dans la rue, mercredi 8 février. Une manifestation improvisée qui aurait pu tourner à la révolte : depuis plusieurs semaines, les coupures de courant sont récurrentes, surtout dans les quartiers les plus pauvres de la capitale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.