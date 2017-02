Ile Maurice: Révision salariale - Grincements de dents au port

Effectivement, la MPA a engagé un consultant en 2015 pour un nouveau HRDP après que celui publié en 2010 était devenu caduc. Le négociateur de la Marine and other Staff Union, Jean Yves Chavrimootoo, confirme que les employés du port attendent toujours une révision salariale depuis l'année dernière en raison de la non-publication de ce rapport et qu'il y avait des clauses abusives et illégales dans le HRDP de 2010. «Nous avions demandé au consultant d'enlever ces clauses dans le nouveau plan, mais notre demande a été refusée. Nous comptons saisir la Cour suprême», ajoute le négociateur syndical.

