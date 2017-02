Sénégal: Tambacounda - Coumba Gawlo Seck encourage des femmes impliquées dans des projets solaires

Se disant "choquée et attristée" d'apprendre que dans ce collège, il n'y a ni eau courante ni électricité, Coumba Gawlo a indiqué qu'elle verra avec l'ONG et sa propre association Lumière pour les enfants, ce qu'il est possible de faire à ce propos.

Alors qu'elles ont plusieurs possibilités à travers la terre et l'élevage, les femmes en milieu rural, faute d'encadrement et entourées de leurs enfants ayant du mal à prendre le "bon chemin" pour s'en sortir, finissent souvent par se résigner dans cette fatalité, a-t-elle estimé.

Jugeant "très ambitieux et rêveur" ce projet qui crée des emplois, facilite les conditions de vie des femmes, des jeunes, des populations en général, la chanteuse a cité l'exemple des femmes de Bidiankoto, qui, grâce à leur congélateur et leur panneau solaire, se font un bénéfice de 5000 francs par jour, en vendant de l'eau fraîche.

"Dans nos familles, surtout en zone rurale, le mari ne peut pas satisfaire les besoins de toutes les épouses, d'où l'importance de donner du travail à chaque femme pour qu'elle ait son autonomie, pour satisfaire ses besoins et ceux de ses enfants et aider leur conjoint", a soutenu Coumba Gawlo Seck.

"J'étais venue les (les femmes) voir pour leur dire qu'elles faisaient des choses fabuleuses et qu'elles pouvaient en être fières et continuer", a-t-elle déclaré aux journalistes au terme de la rencontre.

Elle a noté que c'est en raison de la portée des problématiques importantes incluses dans l'action de l'ONG qu'elle a accepté de l'accompagner. Il s'agit de l'éducation, de l'entreprenariat, du leadership féminin et de l'emploi. "En Afrique, on devait manquer de tout sauf de l'électricité", en raison du solaire, a dit la chanteuse.

Dans le village de Bidiankoto où la délégation s'est rendue dans la matinée, quelque 150 femmes ont été sensibilisées aux questions d'énergie solaire et à l'importance des foyers améliorés développés par Energy 4 Impact, a rapporté Abdou Karim Dosso, directeur pour le Sénégal de l'ONG londonienne. Des torches et des lampes solaires font aussi partie des articles proposés aux populations suivant un mode de paiement échelonné.

L'objectif est d'encourager la dynamique d'utilisation de cette énergie renouvelable comme un moyen de création d'emplois et d'allégement des tâches ménagères, etc.

