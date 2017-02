Sénégal: L'US Gorée et Niary Tally en outsiders

"Sur le terrain, la victoire à la CAN sera oubliée et notre adversaire aura en face des joueurs prêts à tout donner pour assurer un bon résultat dès la manche aller", a-t-il par ailleurs prévenu.

Et ce tour préliminaire arrive au mauvais moment pour le novice sénégalais qui fera face au représentant d'un football camerounais requinqué par la victoire des Lions Indomptables à la CAN 2017, dimanche dernier.

En préliminaire de la ligue des champions, la saison dernière l'AS Douanes, le représentant sénégalais a subi l'appétit de ce club guinéen où évoluent deux internationaux sénégalais, le gardien de but Khadim Ndiaye et Pape Amadou Touré, champion du Sénégal avec l'AS Pikine en 2014.

Dakar — Les deux représentants du football sénégalais aux compétitions africaines, l'US Gorée et Niary Tally vont entrer en lice ce week-end lors des préliminaires dans une posture d'outsiders face respectivement au Horoya AC de Guinée et à l'Apejes Mfou du Cameroun.

