Sénégal: Tambacounda - Des élus locaux formés à la gouvernance foncière

Il a relevé que contrairement à la pratique, les délégués et chefs de village, tout comme les maires ne sont pas habilités à donner des terres. Le maire siège par contre, dans la commission domaniale et la commission d'attribution du conseil municipal, qui décident en cette matière.

Il s'agit des zones de terroir sur lesquelles l'Etat a donné aux collectivités un pouvoir d'affectation et de désaffectation, les zones classées comme les forêts classées et les parcs, ainsi que les zones pionnières et les zones périurbaines.

"C'est en formant et en dotant de compétences les élus que l'on peut disposer d'une masse critique pouvant présider aux destinées des collectivités", a dit le préfet du département, Mor Talla Tine, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier organisé avec l'appui du Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural (PADAER).

