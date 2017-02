Cameroun: Concert des X-Maleya - La grosse arnaque au nom de Samuel Eto'o

A la fin du concert, les organisateurs qui se sont montrés d'une absurde et incompréhensible arrogance à permettre aux Hommes de média de s'adresser d'interviewer les X-Maleya, ont dû s'expliquer sur l'absence de Samuel Eto'o dont la présence au concert, eu égard à la proximité qui le lie au groupe, ne faisait aucun doute. Des banderoles déployées à travers la ville, des médias et autres supports de communication, avaient été mis à contribution, pour annoncer la présence de l'illustre footballeur aux côtés des X-Maleya.

Initialement programmé pour débuter à 17 heures, c'est deux heures plus tard, que Roger Samnick, Haissam Zaiter et Auguste Rim, lancent les premiers décibels. Les spectateurs, se rendent alors compte du subterfuge, et demandent le remboursement de leur argent. « Vous nous avez frappés - dupés - en nous disant qu'Eto'o serait là. Vous savez que c'est l'annonce de la venue de Samuel Eto'o, qui nous amène ici. Comme il n'est pas là, remboursez-nous nos mille francs », hurle un groupe de jeunes qui ne supportent pas visiblement ce qu'ils considèrent comme une publicité mensongère et une arnaque.

