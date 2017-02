Afrique: Les braves Premières Dames africaines doivent aller sauver Simone Gbagbo qui périt en prison

Vers où chevauche l'Afrique ? Si l'on s'en tient aux discours officiels africains des Africains, l'on a affaire à une Afrique nouvelle, sage, solidaire et juste. Mais dans les faits, il n'en est rien. La duplicité et la couardise des hommes ravagent tout. Ce continent pour luire vivement a besoin de l'héroïsme des femmes.

Il a besoin des actes héroïques de toutes les femmes, et surtout de ce qu'il renferme comme braves Premières Dames. L'Afrique n'avance pas parce qu'elle est recouverte d'injustices ou de poubelles sur lesquelles l'on s'assoit et se tait ou ne laisse partir que de susurrements inaudibles non suivis d'actes.

En Côte d'Ivoire en prison depuis six ans se trouve une dame qui meurt et sur laquelle ses bourreaux on tout inventé sans parvenir à convaincre personne et sans se convaincre eux-mêmes. Les braves Premières Dames africaines doivent vite se consulter pour sauver cette héroïne africaine avant qu'il ne soit tard.

D'aucuns à un moment ont cru aux montages faits contre cette Dame par la justice des vainqueurs. Le temps a passé, et aujourd'hui tout le gros ventre des fausses vérités s'est ouvert, laissant sous les yeux du public tous les mensonges des imposteurs au pouvoir.

Oui, depuis peu en Côte d'Ivoire, les mutineries abondent et les mercenaires jadis utilisés pour massacrer les patriotes ivoiriens se lèvent et exigent que soient tenues les promesses des jours de la rébellion et de prise du pouvoir par les armes ; le pouvoir illégal panique et se plie aux cris métalliques des tueurs.

En Côte d'ivoire, une ancienne Première Dame africaine patriote croupit en prison injustement. Nous le savons tous. Madame Simone Gbagbo est le symbole de la dame africaine violentée, diffamée et humiliée pour son audace. Où est la solidarité des braves Premières Dames africaines ? Elle est attendue.