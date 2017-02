Sénégal: Classement FIFA du mois de février - Les lions quittent la première place au profit de l'Egypte

La Fifa a dévoilé ce jeudi 9 février son classement mensuel des nations pour février avec son lot de changements apportés à la tête du classement. La Can 2017 est passée par là puisque c'est l'Egypte qui s'installe désormais à la tête. C'est aux dépens du Sénégal qui reste à la deuxième place. Le Cameroun, championne d'Afrique a également fait un bond et complète le podium

Quatre jours après la Can 2017, la Fifa a fait une nouvelle mise à jour de son classement pour le mois de février. Un classement qui place l'Egypte à la tête du classement africain. Les vice-champions d'Afrique délogent le Sénégal qui a été éliminé en quart de finale. Les Lions du Sénégal occupent désormais la deuxième place qui correspond à la 31e place au niveau mondial. Ils sont aujourd'hui talonnés au classement par leur tombeur à la Can, Cameroun. Suite à leur titre de champion d'Afrique décroché il y a quelques jours au Gabon, les Lions indomptables complètent le podium africain.

Ils ont ainsi effectué la plus nette progression puisqu'ils ont signé la meilleure progression mondiale du mois avec 29 places. Au niveau mondial, les deux finalistes de la Can 2017 restent à la 23e et 33e place. La Tunisie occupe la 4e place. Eliminées au premier tour, la Côte d'Ivoire, a de son côté chuté au niveau africain et retombe à la 9e place. Tout comme l'Algérie qui passe de la 5e à la 11e place africaine. La RD Congo a également fait un bond et s'est hissée à la 5e place (37e place mondiale) devançant le Nigéria (6e). Les bonnes performances à la Coupe d'Afrique ont également servi au Burkina Faso et au Ghana qui se retrouvent à la 6e et à la 8e place. Le Maroc ferme le top 10 du classement africain. Au niveau mondial, c'est le trio Argentine-Brésil et Allemagne qui restent à la tête du classement.