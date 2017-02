Sénégal: Afrobasket 2017/Tournois qualificatifs de la zone 2 - 14 lions pour démarrer la préparation

Le groupe qui abordera la semaine prochaine la première phase de préparation en direction des Tournois Aller et retour, qualificatifs à l'Afrobasket 2017 qui se joue du 18 au 30 août à Brazzaville au Congo, est connu

La direction technique nationale a dévoilé hier, une présélection composée de 14 joueurs évoluant tous dans le championnat local. Il s'agit de Pape Faye (As Douanes), Ngor Goudiaby (Iam-Mermoz), Abdoulaye Yacinthe Diop (Asfa), Louis Adama Adams (As Douanes), Serigne Bamba Guèye (Louga Basket club), Abdou Karim Kébé (As Douanes), Madiara Dieng (Duc), Mamadou Lamine Diop ( As Douanes), Pape Moustapha Diop (Slbc), Mouhamed Diop ( Louga Bc), Abdou Ba (Duc), Ibrahima Niang (Duc), Abdoulaye Coulibaly (Asfa) et Babacar Traoré (Sibac).

Les Lions seront en régime externat pour la première phase (13, 14 et 15 Février) et deuxième phase ( 20, 21 et 22 Février). Deux phases sont également prévues pour le regroupement interne du 27 février au 1er mars et ensuite du 6 au 8 mars prochain.

Pour le tournoi qualificatif de l'Afrobasket 2017, le Sénégal sera à la quête de l'une des deux tickets qualificatifs de la zone 2. Ce sera lors de deux tournois à trois qui va l'opposer au Mali et à la Guinée. A l'issue de la phase aller prévue du 17 au 19 mars à Bamako, les Lions seront quelques jours plus tard les hôtes de la manche retour prévue entre le 24 au 26 mars.