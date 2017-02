Niger: Le FMI recommande de bien gérer la dette

communiqué de presse

Dans un communiqué, les administrateurs du Fonds monétaire international(FMI) jugent important de renforcer le cadre de gestion de la dette et des projets d'équipement. Ils saluent la détermination des autorités à mener une politique d'endettement prudente, tout en améliorant l'évaluation des projets à partir de leur efficacité-coût, et ils les encouragent à faire preuve de prudence dans l'augmentation des investissements financés par la dette. Il sera par ailleurs vital d'accroître la transparence de la gestion des ressources naturelles et des partenariats public-privé.

De même, les administrateurs soulignent qu'il sera important de donner plus de profondeur au secteur financier pour rendre la croissance plus inclusive. Ils encouragent les autorités à intensifier la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière et de la stratégie nationale de développement du secteur financier. Par ailleurs, ils les invitent à renforcer la supervision bancaire conformément aux accords régionaux.

Les administrateurs soulignent que pour réaliser le potentiel de croissance à moyen terme, créer des emplois et réduire la pauvreté, il est essentiel d'accorder la priorité à l'équité de genre, à la gestion des risques de catastrophes naturelles et à la mise en valeur du dividende démographique. Ils saluent les initiatives récemment adoptées dans ces domaines et engagent les autorités à redoubler d'efforts, notamment en adoptant rapidement la loi sur le genre.

La même source informe que les administrateurs s'associent aux grandes lignes de l'évaluation des services du FMI. Ils félicitent les autorités d'avoir préservé la stabilité macroéconomique et d'avoir fait avancer les réformes en dépit des difficultés sécuritaires persistantes, du ralentissement économique régional et de la faiblesse des cours des matières premières.