Afrique: Coupe de la CAF - La JS Kabylie redoute les conditions climatiques à Monrovia

Et même si la JSK ambitionne de faire bonne figure dans cette Coupe de la CAF qu'elle avait remportée trois fois (2000, 2001 et 2002), il n'en demeure pas moins que ses joueurs ont plutôt l'esprit au championnat où ils auront la mission très difficile pour éviter le purgatoire. Cette empoignade sera dirigée par l'arbitre guinéen Baba Leno. Il sera assisté dans sa tâche par Abdoulaye Sylla et Moustapha Touré. Un troisième club algérien, à savoir le MC Alger, jouera dimanche à Kumasi face Bechem United FC du Ghana pour le compte préliminaire de la Coupe de la CAF. A noter que le champion d'Algérie en titre, l'USM Alger, a été exempt de ce tour. Il est qualifié directement au tour suivant de la Ligue des champions.

Pour l'attaquant kabyle, Youcef Zerguine, le match de cet après-midi sera difficile. Cependant, il affirme que l'équipe fera tout pour réussir un bon résultat lors de cette rencontre. «Cette Coupe de la CAF est un autre challenge pour nous. Le match sera, certes, difficile vu le long voyage et les conditions climatiques de ce pays, mais on compte tout faire pour revenir avec un bon résultat pour continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions», dira le centre-avant kabyle.

