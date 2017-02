Afrique: Coupe de la CAF - La JS Kabylie renoue avec l'Afrique

La JS Kabylie renoue avec la compétition continentale en affrontant vendredi à Monrovia Breweries FC du Liberia dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission des Canaris s'annonce des plus difficiles. Bien que la Coupe de la CAF ne constitue pas un objectif principal des Kabyles comme l'a affirmé le président du club Mohand Cherif Hannachi, il n'en demeure pas moins que pour les joueurs, elle en est une expérience capitale à ne pas rater dès ce premier tour. Les joueurs promettent de laisser de côté toutes leurs souffrances et autres difficultés rencontrées en championnat pour montrer que la JSK est toujours debout. Les coéquipiers de Rial sont animés d'une grande volonté pour assurer une partie de la qualification au match aller et d'aborder le match retour dans la tranquillité.

« Je sais que le moral de l'équipe n'est pas au beau fixe mais nous nous efforcerons de mobiliser au plus vite les joueurs pour faire face à la situation et revenir de Monrovia avec un bon résultat avant le match retour prévu la semaine prochaine », dira l'entraineur adjoint de la JSK Mounîm Kherroubi qui devrait se passer des services de Mebarki et Raiah qui n'ont pu effectuer le déplacement pour une affaire de vaccination.

En effet, le milieu récupérateur Malik Raiah et le meneur de jeu Bilel Mebarki n'ont pas fait le déplacement pour des raisons médicales. Mais, le staff technique dispose de plusieurs choix pour pallier ces absences. Les kabyles misent, donc, sur un bon résultat lors de ce match aller comptant pour le tour préliminaire de la Coupe CAF pour retrouver la confiance perdue en championnat.