Afrique: CAF Ligue des Champions - L'US Gorée veut surprendre Horoya AC

Ce préliminaire contre le Horoya AC, qui bataille depuis quelques années pour intégrer la phase des poules de la CAF Ligue des Champions, permettra aussi au représentant du football sénégalais de se jauger et de lancer sa saison de football, selon Me Senghor.

« Le Horoya AC a fini de mettre la main sur le championnat guinéen et maintenant, il essaie de passer à la phase des poules de La Ligue africaine des champions, a relevé aux médias sénégalais Me Augustin Senghor président de l'US Gorée, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ce ne sera pas une partie de plaisir mais nous devons nous donner les moyens de passer ce cap, a-t-il dit. Il serait intéressant de rappeler aux jeunes footballeurs de l'US Gorée que leurs aînés, lorsque cette compétition s'appelait la Coupe d'Afrique des clubs champions, avaient atteint la demi-finale, a confié le président du club insulaire. C'était en 1985, et c'était surtout des problèmes logistiques qui ne nous avaient pas permis de jouer la première finale d'une compétition de club», a rappelé le président de l'US Gorée.

L'ambition est de réaliser un bon résultat face à cet ogre du football africain, de franchir le tour préliminaire et d'espérer revivre le glorieux passé connu par le passé et notamment cette génération qui avait réussi à atteindre le cap des demi-finales d'une compétition africaine en 1985.

