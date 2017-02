Afrique: Coupe de la CAF - L'As Sonabel, objectif franchir l'obstacle Sporting Club de Gagnoa

Les récentes violences à Adiaké ne remettent pas en cause le départ de la mission de l'ONU… Plus »

Il faut rappeler que la trêve que le championnat local a observée au moment de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas été à l'avantage l'Association Sportive de la Société Nationale Burkinabè d'Electricité. Néanmoins, les Electriciens ont pu négocier quelques matches amicaux histoire de rester en forme et compétitif. « On a pu négocier un seul match amical international contre l'ASEC d'Abidjan. Outre cela, nous avons eu des matchs contre des équipes locales : l'AS Douane, l'USO et l'USFA, précise Moussa Sanogo. Ces matchs nous ont profité, même si ce n'est pas à 100% », apprécie l'entraîneur pour qui la clé du match réside dans la disposition mentale de ses joueurs. « A tout match de coupe d'Afrique, il faut se donner corps et âme afin de s'attirer les chances. De tradition je n'aime pas faire l'attaque à outrance. Il faut étudier l'adversaire avant de plonger», a conclu le stratège des Electriciens.

