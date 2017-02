Angola: Analyse du Mémorandum de stratégie de régularisation des arriérés internes

Luanda — L'approbation des décrets sur le régime juridique des sociétés de gestion d'actifs et sur l'enregistrement des valeurs mobilières, ainsi que l'analyse du Mémorandum de la stratégie de régularisation des arriérés internes qui se réfèrent aux années 2014, 2015 et 2016 ont marqué la IIIème réunion ordinaire de la Commission Economique et de la Commission pour l'économie réelle du Conseil des ministres réalisé jeudi.

Un communiqué de presse de cet organe parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop), indique que la réunion a également analysé, dans le cadre du travail de suivi, de contrôle et du Programme des investissements publics (PIP), le niveau d'exécution physique et financière des projets à conclure en 2017, ainsi que du chronogramme des inaugurations.

Au cours de la réunion, présidée par le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, les Commissions ont pris connaissance du Plan de la Banque Nationale Angola sur la réglementation bancaire et la supervision bancaire, qui comprend un ensemble de mesures.

Ces mesures ont pour but de contribuer à l'augmentation de la crédibilité internationale du système financier angolais et assurer la mise en œuvre d'un cadre règlementaire et de surveillance pour protéger les dépositaires et les investisseurs, en assurant la stabilité et la solidité du système bancaire national.

Cependant, dans le domaine de la pêche, les Commissions ont apprécié le décret présidentiel autorisant l'importation de 90 mille tonnes de chinchard pour 2017, avec exemption des droits fiscaux et douaniers.

Les Commissions ont également apprécié le décret présidentiel qui approuve les mesures de gestion des pêches maritimes, les pêches continentales et de l'aquaculture pour 2017, qui vise à ajuster la capacité de pêche au potentiel disponible des ressources biologiques aquatiques et de l'aquaculture nationale.