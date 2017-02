L'Union sportive goréenne ne fera pas de la figuration face à Horoya Ac qu'elle affronte ce samedi 12 février, pour la manche aller du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. « Nous voulons dépasser le cap des préliminaires et ne pas se dire que nous viendrons pour faire de la figuration. Je suis entraineur et je suis ambitieux. Je me dis qu'il faut passer ce tour et puis on verra», a martelé l'entraîneur Aly Maal sur Rfm.

Même s'il reconnait que le match sera difficile, il estime toutefois que son équipe aura les capacités de rivaliser avec cet adversaire qui exerce aujourd'hui une réelle domination sur le championnat guinéen et forte de ses cinq titres remportés lors des 5 dernières saisons.

Mieux, c'est d'ailleurs cette même équipe qui avait éliminé à ce stade la compétition l'AS Douanes alors champion du Sénégal 2015. Mais le technicien est averti : «Horoya Ac de Guinée connait le football sénégalais. Il avait battu l'année dernière l'As Douanes. C'est à nous de reprendre le flambeau. Ce sera onze contre onze joueurs. Ce sera difficile mais c'est possible de les battre parce que je l'ai vu jouer. Je crois que l'on peut bien rivaliser avec Horoya. Ils ont quelques internationaux et nous en avons aussi », souligne le coach goréen.

Mais la tâche ne s'annonce pas simple si l'on sait que les champions du Sénégal ne sont pas au mieux au niveau du championnat de Ligue et occupe même une place de premier relégable. On sait aussi que hormis la Jeanne d'Arc et sa demi-finale en Ligue des champions contre l'étoile du Sahel (Tunisie), il y a plus d'une décennie, aucun club sénégalais n'a réussi à intégrer les phases de poule d'une compétition africaine