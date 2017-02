communiqué de presse

Le mandat initial de la Mission de la Cedeao en Gambie (Micega) qui devrait expirer le 20 février prochain a été prolongé de trois mois.

En effet, selon un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien et signé le général de division François Ndiaye, Commandant de la Micega, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a pris la décision de maintenir en Gambie un effectif minimum de 500 hommes en provenance du Sénégal, du Nigéria et du Ghana, pour compter du 21 février 2017 pour une durée de trois mois. Le document fait aussi savoir que le «désengagement graduel des forces terrestres se fera après le départ des composantes aérienne et navale, à compter du 19 février 2017».

La décision résulte de la réunion de concertation des Chefs d'Etat et de gouvernements de la Cedeao sur la situation en Gambie, en marge du Sommet de l'Union africaine tenue le 29 janvier dernier à Addis-Abeba (Ethiopie), nous apprend le communiqué.

D'après toujours la source, le «nouveau format de la Micega qui commence sa mission à compter du 21 février 2017, aura pour mandat d'assurer la sécurité du président de la République et celle des membres du gouvernement et des institutions et de faciliter l'établissement de la confiance entre les nouvelles autorités et les Forces de défense et de sécurité gambiennes afin que ces dernières assument leur mission régalienne».