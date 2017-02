Sénégal: Sécteur de l'agriculture - Le gouvernement veut créer un nouveau conseil agricole et rural

Le Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Pape Abdoulaye Seck a fait par de la volonté du gouvernement de mettre sur pied un conseil agricole et rural nouveau. Il présidait hier, jeudi 9 février, l'atelier de validation du rapport sur la stratégie d'accompagnement modernisé du monde rural au Sénégal.

« Il nous faut réfléchir pour créer un environnement propice à une expression plurielle de l'excellence dans le secteur agricole sénégalais. Sous ce rapport, il convient de tout mettre en œuvre pour doter notre pays d'un conseil agricole et rural à la hauteur de nos défis partagés », a-t-il soutenu. Selon lui, il est nécessaire d'avoir un conseil agricole et rural nouveau qui doit être piloté par les préoccupations légitimes des acteurs pour une bonne élaboration de notre cahier de charges.

«Les producteurs ont souvent de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Il faut par conséquent faire de ce qu'ils font un point de départ et un point d'arriver pour transformer positivement et durablement l'agriculture sénégalaise», a-t-il laissé entendre.

A en croire à Pape Abdoulaye Seck, le conseil agricole et rural nouveau doit certainement viser l'efficacité et l'efficience de ses interventions. Car, dit-il, les ressources ne sont pas illimitées. Il trouve aussi que ce conseil nouveau doit faire preuve d'une capacité d'adaptation dans un monde qui est en perpétuel mutation. «C'est une bonne créativité stratégique qui permet d'exister et de prospérer».

Enfin, il estime que le nouveau conseil agricole et rural doit considérer que les agriculteurs ont droit au progrès pour mieux contribuer à une promotion intégrale du secteur agricole condition sine qua none pour le développement économique et social aux dividendes partagées.

Pour finir, il relève que l'information et la formation des acteurs ruraux constituent la première des matières premières pour doper la production, améliorer la qualité et renforcer notre diversification.