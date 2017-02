Sénégal: De la lutte des classes à la bataille des places - Le tragique destin de la gauche Sénégalaise

billet

Naguère jeune lycéen impliqué dans les mouvements et cercles de gauche, aujourd'hui devenu enseignant chercheur à l'Université Gaston Berger de St Louis, Amadou KAH pose un regard affectueux et un tantinet nostalgique sur une famille politique dont la marque de fabrique reste de vouloir construire un monde solidaire et juste, débarrassé de l'exploitation de l'Homme par l'Homme.

Aussi son ouvrage replonge-t-il par endroit dans les combats et les sacrifices épiques qui ont accompagné certains engagements « au service du peuple ». Embarqué dans une telle trajectoire, il jette un regard rétrospectif sur une époque marquée naguère par une intransigeance incarnée par certaines figures tutélaires de la gauche. Et de rappeler qu'elles se caractérisaient par leur refus soutenu de toutes les formes de compromissions qui invitaient à participer au banquet comme si la détention du pouvoir équivalait à un partage du gâteau entre élus.

Aussi l'auteur de décliner un certain nombre de dérives qui se sont soldées par une sorte d'inversions de paradigmes dont le titre de l'ouvrage est annonciateur : « De la lutte des classes à la bataille des places ». Terrible renversement dialectique qui ne sera pas sans conséquence ne serait-ce que parce qu'il aura complètement bouleversé l'auteur, l'amenant de surcroit à se désoler d'avoir constaté parmi ses hérauts d'hier un glissement « du compromis à la compromission, de l'insoumission à la servitude, de l'intransigeance à la complaisance, de l'incandescence à l'esquive, des grands principes aux petits arrangements ».

Pour l'auteur, cette gauche sénégalaise réduite parfois à ester en justice pour régler des problèmes de ligne politique a décidément perdu quelque part son âme et par conséquent ses repères. Aussi est-elle devenue méconnaissable à ses yeux puisqu'elle s'était fâchée avec une idéologie, la sienne, censée se mettre au service des masses laborieuses et intéressée à déployer des « idées nobles, justes et généreuses ».

Ce livre au regard intransigeant, déroulant un décryptage sans concession, empêtré dans la nostalgie des années de braise, semble par moment se laisser aller au dépit amoureux. Aussi ressent-on comme une instruction à charge puisqu'il manque de confronter son ressenti avec les acteurs incriminés. Il aurait été plus aisé, au-delà de la simple convocation des déclarations et comptes rendus de presse, de rencontrer certains d'entre eux, dans le but de recueillir leurs points de vue et leurs parts de vérité. Une telle exigence s'imposait d'autant plus qu'on ne sent dans cet ouvrage ni animosité ni inimitié mais plutôt une fraternité militante.

En tout état de cause, le livre de Amadou KAH vient se rajouter aux quelques rares productions intellectuelles qui interpellent et interrogent de façon critique les militants et militantes de gauche, au regard de leurs parcours et positionnements différents sur la scène politique et sociale sénégalaise. Il participe par conséquent à la nécessaire et salutaire tentative d'introspection visant à « rompre le silence sur les égarements et reniements de la gauche sénégalaise ». Il y a là un travail à poursuivre, une interrogation à approfondir car il est important de savoir comment cette gauche qui a été à la base des grandes conquêtes démocratiques s'est retrouvée réduite à jouer les rôles de faiseurs de rois. Surtout que, incapables de s'unir du fait de chapelles idéologiques et autres problèmes d'ordre crypto personnel, elle s'est pourtant alignée derrière des idéologies aux antipodes de celles qu'elles rêvaient d'incarner. Terrible paradoxe de la gauche sénégalaise !