Sénégal: 1ère édition du festival «Tiranga» à Dakar - La culture Indienne à l'honneur

Le festival « Tiranga » est une manifestation culturelle qui entre dans le cadre du raffermissement de la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Inde. C'est pourquoi, l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Rajeev Kumar, a magnifié la première édition du festival qui a pour « objectif de rapprocher les deux peuples ». Le festival « Tiranga » a été une opportunité d'étaler toute la richesse de la culture indienne à travers des danses et des chants. Car, pour Rajeev Kumar, l'Inde est un « grand pays avec plusieurs religions et plusieurs cultures ».

La mythique salle du Théâtre National Daniel Sorano a vibré au rythme de la musique et de la danse indienne avant-hier, mercredi 8 février. C'était à l'occasion du festival « Tiranga » organisé par l'ambassade de l'Inde à Dakar. Le public, qui est venu nombreux répondre à l'appel, a eu droit à de la musique indienne et à quelques chorégraphies de troupes artistiques venues de ce même pays. Les artistes qui se sont succédé sur la scène ont d'ailleurs enflammé la salle, sous les applaudissements du public.

