Cameroun: Autoroute Yaoundé-Nsimalen - Le premier échangeur prend corps

Des ouvrages d'art en cours de construction au carrefour Nsimalen, en attendant la libération totale de l'emprise des travaux.

Beaucoup ne l'ont pas encore compris : l'autoroute Yaoundé-Nsimalen est parallèle à l'actuelle route qui mène à l'aéroport. Cet important chantier est en pleine réalisation dans la broussaille depuis plus de deux ans (2014), bien à l'abri des regards du grand public. Et le taux d'avancement des travaux affiche en ce mois de février 2017, 63% pour la section rase campagne.

Et l'on a pris du retard sur les délais. Car les travaux à réaliser durant trois ans devraient s'achever en mai prochain. Mais, « on n'y sera pas », reconnaît-on du côté du ministère de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU), maître d'ouvrage du projet autoroutier. La faute aux difficultés de libération des emprises, notamment dans le département du Mfoundi, mais aussi à divers imprévus dont la gestion de nombreux marécages existants sur le tracé, du Carrefour Nsimalen au Carrefour Ahala.

Les curieux ont constaté qu'au niveau du Carrefour Nsimalen justement, un premier échangeur est en cours de construction et a déjà fière allure. Les pieux souterrains y sont achevés, les piles (fondation du pont) sont dressées et des contrôles de pressions sont en cours. D'ici quelques jours, les travaux de construction du tablier (route au-dessus du pont) vont démarrer. « Il faut dire que les travaux de ce premier échangeur ont pris beaucoup de temps, plus de six mois, parce qu'il se construit sur un site marécageux qu'il a d'abord fallu nettoyer et compacter », explique Alain Mertherand Wandji, délégué régional de l'Habitat et du Développement urbain du Centre.

C'est lui qui a conduit, mercredi dernier, la descente hebdomadaire de suivi des travaux de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, instituée par le MINDHU, Jean-Claude Mbwentchou. En amont du premier échangeur, la délégation constituée entre autres de l'entreprise chinoise CCCC, de la mission de contrôle et du Labogénie est allée visiter une planche d'essai de bitume, à transposer sur l'autoroute.

« Exercice pas satisfaisant », selon Bouhafes Barhoumi, chef de la mission de contrôle STUDI International. L'essai sera repris, afin de respecter les normes contractuelles. Sur le reste du chantier, passé le Carrefour Nsimalen jusqu'aux abords du village Toutouli dans le Mfoundi, la plateforme de l'autoroute (30 m, 2fois3 voies) a fière allure par endroits. La couche de fondation du bitume est déjà posée sur près de trois kilomètres.

Ce premier étalage d'une épaisseur de 25 cm sera suivi d'une couche de base, 16 cm et enfin la couche de roulement de 6 cm. Ici et là, plusieurs ouvrages sont déjà réalisés ou en cours. Dont des séparateurs de voies (blocs de terre-plein) et des poutres de construction des ponts. C'est dire que les travaux avancent.