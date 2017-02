Un accident survenu hier, jeudi 9 février dans l'anneau du rond-point en face de la mairie de Sédhiou implique un jeune conducteur de moto taxis Jakarta et un camion à la manœuvre. La victime a maladroitement tenté un dépassement alors que le véhicule a engagé la rotation. La moto a fini sa course sous le camion et la victime, âgée seulement de vingt ans, a succombé à ses blessures peu après son évacuation au centre hospitalier régional de Sédhiou. Les usagers exigent des permis de conduire pour arrêter la liste macabre des accidents.

Une moto qui finit sa course sous les essieux d'un camion, l'on imagine la violence du choc et le traumatisme subi par le conducteur, voilà la triste scène à laquelle ont assisté hier, jeudi 9 février, les riverains du rond-point de la mairie de Sédhiou. Le conducteur de la moto taxi Jakarta inexpérimenté, âgé de vingt ans environ, a tenté un dépassement dans l'anneau du rond-point alors que le camion était à la manœuvre. Grièvement blessé, Mamadou Ousmane Diédhiou est évacué d'urgence au centre hospitalier régional de Sédhiou mais a succombé à ses blessures.

Assane Dramé le vice-président des conducteurs de moto taxi Jakarta a déclaré que «le jeune conducteur de la moto voulait dépasser le camion alors que celui-ci était déjà dans l'anneau, ce qui n'est pas du tout conforme aux exigences du code de la route qui l'interdit formellement. Le choc était dur à voir car le camion a marché sur la cuisse du conducteur et il souffrait de contusions multiples. Il a succombé ensuite à ses blessures à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes étaient sur les lieux pour évacuer la victime et établir le constat de l'accident».

Ces conducteurs réclament l'assainissement de leur activité par une formation et un permis de conduire pour éviter de mettre tout le temps en danger sa vie et celle des autres. «Nous sollicitons l'accompagnement de l'Etat pour la qualification à l'obtention d'un permis de conduire car conduire sur la voie publique requiert des exigences préalables. Nous tirons l'essentiel de notre revenu de ce mode de transport et nous avons besoin de formation pour améliorer nos prestations», a ajouté Assane Dramé.

Les accidents mortels causés par les motos taxis Jakarta ont beaucoup augmenté ces derniers mois en raison d'une indiscipline manifeste de certains conducteurs qui mettent de la musique à fond, casque bien visé dans les oreilles et roulant à tombeaux ouverts.