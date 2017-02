Sénégal: Nébuleuse dans la gestion de la magistrature - Sidiki Kaba récuse Ibrahima Hamidou Dème

Selon Sidiki Kaba, la consultation à domicile n'est rien d'autres que de demander aux membres du CSM leur avis sur les affectations proposées. Chaque membre est consulté individuellement en son domicile ou en son lieu de travail pour les mesures urgentes à prendre et relatives à l'affectation de magistrats. Ibrahima Hamidou Dème, ne peut être sanctionné que par ses pairs. Une punition à son encontre n'est ni du ressort du chef de l'Etat encore moins du ministre de la Justice. Pour rappel, la presse est revenue en début de semaine sur une lettre du magistrat Ibrahima Hamidou Dème transmise au président de la République. Dans le document, le magistrat s'insurge contre une mauvaise gestion et l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire, entre autres raisons pour lesquelles, il a décidé de se retirer du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Pour Sidiki Kaba, la justice sénégalaise n'est ni un spectacle encore moins une justice-médiatique ou émotionnelle. Les consultations à domiciles déplorées par le magistrat dans sa lettre de démission sont normales, estime-t-il. «La procédure de consultation à domicile est légale. Elle est prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du CSM qui prévoit que le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

