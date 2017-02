Mais le parquet de Nanterre s'est dit incompétent car "la victime française décédée vivait dans le sud de la France, et la victime blessée dans l'ouest", a-t-il précisé à l'AFP, en annonçant des plaintes avec constitution de partie civile devant "les juridictions d'instruction compétentes" et une nouvelle plainte à Nanterre "sur le volet financier" du drame.

Les plaignants mettaient en cause "la gouvernance du secteur du transport ferroviaire par l'État du Cameroun" et s'interrogeaient sur "les conditions" dans lesquelles la Régie nationale des chemins de fer camerounais avait été "privatisée", la concession "renouvelée", et "certaines obligations à la charge du concessionnaire (Camrail) manifestement méconnues".

Cette plainte contre X visait notamment des faits d'homicides et blessures involontaires, de non-assistance à personnes en danger et de mise en danger de la vie d'autrui.

Après la catastrophe, qui a fait 79 morts et au moins 550 blessés le 21 octobre près de la gare d'Eseka (200 km au sud de Yaoundé), le Syndicat professionnel des conducteurs de train du Cameroun, le Comité de libération des prisonniers politiques (CL2P), une organisation d'opposition basée en France, et le Groupe de solidarité aux victimes du 21 octobre à Eseka avaient déposé plainte à Nanterre.

