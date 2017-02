Sénégal: Présentation de l'album de Thais Diarra - «Danaya», où l'hommage aux femmes

communiqué de presse

La chanteuse Thaïs Diarra présente son dernier album intitulé «Danaya». Dans cet opus, elle s'est associée à son producteur et arrangeur, Fred Hirschy avec « l'utilisation de cuivres, claviers et une orientation plus reggae, quoique toujours afro soul». «Elle y parle toujours d'espoir et de confiance mais cette fois s'intéresse particulièrement à la Femme et à sa place dans la société», nous apprend le communiqué.

Selon le document, «son expérience de chanteuse lui a fait réaliser à quel point les femmes, dans le monde entier, commencent à s'affranchir et à se libérer. Lorsque les femmes s'élèvent, c'est toute la nation qui s'élève avec elles».

Thais Diarra est une auteure-compositrice-interprète née à Bienne (Suisse), de père malien et de mère suisse. C'est en 2002 qu'elle retourne aux sources et va vivre en Afrique. Au Sénégal, elle fait la rencontre du rappeur Didier Awadi et, en 2004, l'artiste est accueillie au sein du PBS Radikal. «S'enchaînent alors des tournées en Afrique et en Europe ainsi que des enregistrements et collaborations à travers le monde».

Le document fait aussi savoir qu'en 2005, Thais Diarra a rencontré le musicien-arrangeur suisse, Fred Hirschy (Tumi Molekane, Freddy Massamba, Carlou D, Awadi, Nix). De cette complicité musicale est né son premier album solo, «Métisse», enregistré entre la Suisse et le Sénégal, et où des instruments africains (kora, balafon) se mêlent à la neo-soul américaine.

Influencé par la soul, le hip-hop et la musique mandingue, c'est un album métissé, afro-soul, avec des invités de marque comme Awadi, Freddy Massamba, Gunman Xuman et le koriste Noumoucounda. «Dans ses textes, chantés en anglais, français, wolof ou bambara, elle parle de tolérance, d'espoir mais aussi de thèmes plus graves comme l'exil, la persécution ou les diverses difficultés rencontrées en Afrique».

Avec cet album, elle entame l'Afro-soul tour entre la Suisse, les Pays-Bas, le Sénégal, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie.