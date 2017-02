Congo-Kinshasa: La MONUSCO juge « très préoccupante » la violence dans le Tanganyika

Les conflits intercommunautaires observés, depuis peu, à Tanganyika, commencent à s'étendre à toute la province. Cette crise qui était déclenchée à Nyunzu, avant de migrer vers Manono, s'observe aujourd'hui, à Kabalo et à Moba.

En effet, la Mission de l'Onu pour la stabilisation du Congo (Monusco) juge « très préoccupante » la violence observée dans cette partie de la République. « Je voudrais exprimer toute la préoccupation de la Monusco, je dirai même, de manière très générale, des Nations unies, puisque ces phénomènes ont des répercussions sur le travail des agences aussi. La Monusco, face à cette situation, apporte tout son soutien d'abord aux autorités congolaises, tout en fustigeant la violence qui est en train de se répandre dans la province du Tanganyika », a déclaré le porte-parole de la Monusco, Félix-Prosper Basse.

Avant d'ajouter : « Les conflits intercommunautaires ne sont pas simplement circonscrits dans la région du Tanganyika. Nous les voyons aussi dans la province du Nord-Kivu, entre les Nande et les Hutu, et même la création des milices qui s'en prennent à une communauté ou à une autre. Et cet état de fait est inacceptable et doit évidemment s'arrêter ».

De son avis, « il est évidemment beaucoup plus difficile de prendre en compte une telle violence, ce nouveau phénomène, parce qu'il s'agit des conflits intercommunautaires qui trouvent leur soubassement parfois même dans l'histoire de ces communautés ».

« Évidemment, tout le monde s'active à y apporter une solution. En premier, les autorités provinciales, les autorités nationales pour mettre un terme à ce regain de violence que nous avons observé. Il était circonscrit vers Nyunzu. Ensuite, il a migré vers le Manono. Aujourd'hui, nous le retrouvons dans Kabalo et vers Moba aussi. Et cette situation est très préoccupante », a expliqué Félix-Prosper Basse. Avant de renchérir : « Mais les mécanismes qui ont déjà été initiés et qui sont en train d'être mis en œuvre, je pense, pourront apporter à cet état de fait très déplorable des solutions ».