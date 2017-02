Sénégal: Eléctions législatives 2017 - Santi Agne et Cie se mettent en ordre de bataille

communiqué de presse

A quelques mois des élections législatives du 30 juillet, les alliés du président de la République dans la commune de Sicap Liberté battent le rappel des troupes.

Dans un communiqué rendu public à la suite d'une rencontre tenue sous l'égide de son coordonnateur, le maire progressiste Santi Agne, le directoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté, réitérant sa confiance au président de la République Macky Sall, a sonné la mobilisation de tous pour la victoire de la majorité dans le département de Dakar.

Abordant les inscriptions sur les listes électorales, le maire Santi Agne et ses camarades, tout en soulignant un engagement citoyen, sensibilisateur et politique de tous les responsables et militants de la coalition dans la commune, ont néanmoins instruit tous les responsables de la coalition, de réactiver les comités électoraux Benno dans leurs quartiers respectifs pour mieux sensibiliser et toucher au plus près possible les populations.

Par ailleurs, souligne toujours ce document, le directoire Bby Liberté sicap a renouvelé dans l'unité et la solidarité sa confiance au coordonnateur communal, le maire Santi Agne, pour qu'ensemble les résultats probants du programme de gouvernance de Bennoo Bokk Yaakaar soient consolidés et vulgarisés davantage auprès des populations dans le cadre du déploiement de son programme communal d'animation politique.